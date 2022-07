Πολιτική

Predator - Ανδρουλάκης: Aπόπειρα παγίδευσης του κινητού του

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς. Πως αποκαλύφθηκε η προσπάθεια να “κολλήσει”, το λογισμικό παρακολούθησης, στο κινητό του.

Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με προσπάθεια παγίδευσης του κινητού του, με παράνομο λογισμικό παρακολούθησης..

Σε δήλωση του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε «Σήμερα κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελεία του Αρείου Πάγου γιατί πριν από λίγες ημέρες ενημερώθηκα από την αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι έχει γίνει απόπειρα να παγιδευτεί το κινητό μου με το πρόγραμμα παρακολούθησης Predator. Η αποκάλυψη ποιοι κρύβονται πίσω από τέτοιες νοσηρές πρακτικές και για ποιους ενεργούν δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Είναι δημοκρατικό μου καθήκον. Σε όλη μου την πορεία έμαθα να αγωνίζομαι στη διαφάνεια, στο φως, στο προσκήνιο, γιατί η διαφάνεια είναι ένα απαιτούμενο στοιχείο της ομαλής λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος, γι’ αυτό σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με μισόλογα και με υπεκφυγές».

Πως αποκαλύφθηκε η προσπάθεια παγίδευσης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες: «μετά από την αποκάλυψη των σκανδάλων παρακολούθησης με το λογισμικό «Πήγασος», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε μία Ειδική Υπηρεσία, μέσω της οποίας οι Ευρωβουλευτές θα μπορούσαν να ελέγχουν τις τηλεφωνικές τους συσκευές για τυχόν μολύνσεις από παράνομα λογισμικά παρακολούθησης. Θυμίζουμε ότι το Πήγασος είναι κακόβουλο λογισμικό που ανήκει στην κατηγορία των λογισμικών κατασκοπείας. Έχει σχεδιαστεί, για να εισβάλει σε συσκευές, χωρίς να ειδοποιείται ο χρήστης, να συγκεντρώνει ό,τι πληροφορίες θέλει και μετά να εξαφανίζεται.

Στις 28 Ιουνίου 2022, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε χρήση αυτής της υπηρεσίας του Κοινοβουλίου για προληπτικούς λόγους. Από τον πρώτο έλεγχο που έγινε στην συσκευή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, φάνηκε η παρουσία ύποπτου συνδέσμου (link) που συνδέεται με το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης Predator. Το Predator είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης που προσφέρει στον χειριστή του πλήρη και διαρκή πρόσβαση στη συσκευή του στόχου. Το Predator επιτρέπει στον χειριστή να κάνει εξαγωγή μυστικών κωδικών [passwords], αρχείων, φωτογραφιών, ιστορικού περιήγησης στο διαδίκτυο, επαφών καθώς επίσης και δεδομένων ταυτότητας (όπως πληροφορίες για την κινητή συσκευή). Το Predator μπορεί να τραβήξει στιγμιότυπα οθόνης [screencaptures], να καταγράφει τις καταχωρήσεις του χρήστη [στο κινητό του], καθώς επίσης μπορεί να ενεργοποιεί το μικρόφωνο και την κάμερα της συσκευής. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους επιτιθέμενους να παρακολουθούν οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται μέσω συσκευής ή κοντά σε αυτήν, όπως τις συνομιλίες που γίνονται μέσα σε ένα δωμάτιο. Το Predator επιτρέπει επίσης στον χειριστή του να καταγράφει γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται (συμπεριλαμβανομένων αυτών που στέλνονται μέσω “κρυπτογραφημένων εφαρμογών”) καθώς επίσης απλών και VoIP τηλεφωνικών κλήσεων (συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών συνομιλιών μέσω “κρυπτογραφημένων” εφαρμογών).

Ακολουθώντας το σχετικό πρωτόκολλο ασφαλείας του Κοινοβουλίου το οποίο και ενεργοποιήθηκε αμέσως, δημιουργήθηκε ένα αντίγραφο της συσκευής, ώστε να διενεργηθεί ένας πιο λεπτομερής έλεγχος της. Στη συνέχεια, μετά από πρόταση των αρμοδίων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξήχθη συμπληρωματικός έλεγχος στη συσκευή του κ. Ανδρουλάκη. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών, οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου συνέταξαν την σχετική Έκθεση την οποία παρέδωσαν στον κ. Ανδρουλάκη τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται εκεί, ο κ. Ανδρουλάκης έλαβε γραπτό μήνυμα στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, λίγο διάστημα δηλαδή πριν την έναρξη των εσωκομματικών διαδικασιών, στη συσκευή του το οποίο τον καλούσε να πατήσει ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο, ο οποίος σύμφωνα με έκθεση του CitizensLab του Πανεπιστημίου του Τορόντο χρησιμοποιείται ως δόλωμα για την εγκατάστασή του λογισμικού παρακολουθήσεων Predator στο κινητό του στόχου. Το μήνυμα έγγραφε επακριβώς: «Να δούμε λίγο σοβαρά το θέμα φίλε, έχουμε να κερδίσουμε.» και ακολουθούσε ο σύνδεσμος, ο οποίος ήταν παραποίηση ιστοσελίδας η οποία υπάρχει και λειτουργεί κανονικά. Αν και το μήνυμα φαίνεται να διαβάστηκε μία ώρα μετά τη λήψη του, το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν πάτησε ποτέ το λινκ, είναι αυτό που φαίνεται να τον γλύτωσε από τα χειρότερα. Υπήρξε δηλαδή απόπειρα παγίδευσης του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, που αποτράπηκε χάρις την πρόνοια του κ. Ανδρουλάκη να μην ακολουθήσει το σύνδεσμο που θα παγίδευε το τηλέφωνό του. Σημειώνεται ότι στους 200 και πλέον ελέγχους κινητών Ευρωβουλευτών που έχουν διεξαχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν η πρώτη περίπτωση που διαπιστώθηκε απόπειρα μόλυνσηςπροσωπικής τηλεφωνικής συσκευής. Τεχνικοί σύμβουλοι δεν αποκλείουν εξάλλου την ακρόαση με άλλα συστήματα που δεν αφήνουν ίχνη».

Εκτός της μηνυτήριας αναφοράς που κατατέθηκε σήμερα στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για το θέμα έχουν ενημερωθεί με επιστολές η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα VeraJourova ο αρμόδιος Επίτροπος κ. DidierReynders η Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας κα IratxeGarciaPerez, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα RobertaMetsola και μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης.

Όπως τονίζεται από παράγοντες της Χαριλάου Τρικούπη, «Πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση απόπειρας παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Δεν επιχειρήθηκε να θιγεί μόνον η ιδιωτικότητα του κ. Ανδρουλάκη και το απόρρητο των επικοινωνιών του, που κατά το Σύνταγμα είναι απόλυτα απαραβίαστο. Επιχειρήθηκε να θιγεί και η πολιτική δραστηριότητά του και κατ’ επέκταση διακυβεύεται η ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όσοι κυνηγούν τον κ. Ανδρουλάκη (predator=κυνηγός) επιδίωξαν όχι απλώς να ακούν τις κλήσεις και τα μηνύματα του, αλλά επιπλέον να μετατρέψουν τη συσκευή του κ. Ανδρουλάκη σε μέσο διαρκούς παρακολούθησής του. Επιβάλλεται η άμεση λήψη δράσης από όλα τα αρμόδια όργανα για την εύρεση όσων επιχείρησαν αυτήν την ωμή προσπάθεια παγίδευσης του σημερινού Προέδρου του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος της χώρας. Τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες πρέπει να ενώσουν τις φωνές τους για την κάθαρση σε αυτήν την υπόθεση».

Οικονόμου: επιβάλλεται η άμεση διερεύνηση της υπόθεσης

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, επισημαίνεται πως «Η μηνυτήρια αναφορά του κ. Ανδρουλάκη -σχετικά με την απόπειρα μόλυνσης του κινητού του τηλεφώνου, το Σεπτέμβριο του 2021, από κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης- επιβάλλεται να διερευνηθεί άμεσα από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Παράλληλα, κάθε αρμόδια αρχή της ελληνικής Πολιτείας οφείλει να συνδράμει, με την τεχνογνωσία της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τη διερεύνηση και διαλεύκανση της μηνυτήριας αναφοράς του κ. Ανδρουλάκη, τόσο σε ελληνικό, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης».

