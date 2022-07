Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Με έκπτωση η εφάπαξ εξόφληση τον Αύγουστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί ακόμη. Ικανοποίηση από τις εφάπαξ πληρωμές ΕΝΦΙΑ και επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Το υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δοθεί έκπτωση 3% σε όσους πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως και τις 30 Αυγούστου. Σχετική διάταξη δεν αποκλείεται να κατατεθεί έως την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή, με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να υπενθυμίζει πως επί του παρόντος, η έκπτωση φόρου ισχύει μόνο για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 29 Ιουλίου.

Ο ρυθμός υποβολής φορολογικών δηλώσεων κατέβασε ταχύτητα μετά την ανακοίνωση παράτασης της προθεσμίας έως το τέλος Αυγούστου και απομένουν περίπου 1 εκατομμύριο δηλώσεις για να κλείσει και ο φετινός κύκλος.

Παρά τις καθυστερήσεις για μια ακόμα χρονιά, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί με ικανοποίηση μια ισχυρή τάση προκαταβολικών και εφάπαξ πληρωμών, η οποία ξεκίνησε από τον ΕΝΦΙΑ (έχει ήδη εισπραχθεί ο μισός φόρος ακινήτων), επεκτάθηκε στον φόρο εισοδήματος (στο ταμείο 650 εκατ. ευρώ από 1,9 δισ. ευρώ βεβαιωμένων έως τώρα οφειλών) και περνά στην επιστρεπτέα προκαταβολή, όπου η προθεσμία για την εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 15% είναι ανελαστική (έως τις 29 Ιουλίου).

Ειδικά για την επιστρεπτέα προκαταβολή, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πληρωμές από 301.108 επιχειρήσεις (σε σύνολο 550.000 οφειλετών), με 96.841 ΑΦΜ να επιλέγουν πληρωμές εφάπαξ προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσθετο «κούρεμα» 15%. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι εφάπαξ πληρωμές επιστρεπτέας προκαταβολής αφορούν οφειλές έως 500 ευρώ (75.013 ΑΦΜ) ενώ 23.857 ΑΦΜ εξόφλησαν εφάπαξ επιστρεπτέα προκαταβολή από 501 έως και 1.000 ευρώ.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στη λίστα των εφάπαξ πληρωμών επιστρεπτέας προκαταβολής δείχνουν 4.634 ΑΦΜ με «ντούκου» πληρωμές από 3.000 έως και 10.000 ευρώ και πέντε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες κατέβαλαν εφάπαξ ποσά της τάξεως των 250.000 ευρώ η καθεμία. Με την πρακτική των εφάπαξ πληρωμών έχουν διαγραφεί έως τώρα 57,7 εκατ. ευρώ επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την πρόσθετη έκπτωση 15%.

Στο μέτωπο των φορολογικών δηλώσεων, έως χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί 5.276.969 E1 σε σύνολο περίπου 6,3 εκατομμυρίων. Παραπάνω από 1 στα 2 εκκαθαριστικά (52,44%) είναι μηδενικά, 13,63% είναι πιστωτικά (επιστροφή φόρου 283 εκατ. ευρώ) και 33,93% είναι χρεωστικά (2,052 δισ. ευρώ ο πρόσθετος φόρος).

Πηγή: Euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιός Δυτικού Νείλου: τριπλασιάστηκαν τα κρούσματα σε μια εβδομάδα

Μαρίτα Αγγελοπούλου: Σοκ από τον θάνατό της - Η δολοφονία του πατέρα της και η τελευταία της συνέντευξη (βίντεο)

Παπαδόπουλος: Η Πισπιρίγκου κατηγορείται για την Τζωρτζίνα χωρίς σαφή στοιχεία