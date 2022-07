Πολιτική

Πλεύρης - Τσίπρας: η καραντίνα, η μάσκα και η δεξίωση στο Προεδρικό

Σύγκρουση μετά τις αναφορές του Υπ. Υγείας για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και την εμφάνιση του χωρίς μάσκα στο Προεδρικό Μέγαρο. Το αρνητικό PCR test, οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και η πολιτική κόντρα.

Μετωπική σύγκρουση του Θάνου Πλεύρη με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από την «βόμβα» που έριξε το πρωί της Τρίτης ο Υπουργός Υγείας, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι «έσπασε» την καραντίνα που προβλέπεται στο πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, για να πάει στην δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στη δημοσιότητα το αρνητικό PCR test του Αλέξη Τσίπρα, απαιτώντας να ζητήσει συγγνώμη ο Θάνος Πλεύρης και να παραιτηθεί από την θέση του.

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έπρεπε να πάει στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο γιατί δεν είχαν τελειώσει οι πέντε μέρες της υποχρεωτικής καραντίνας του, μετά την νόσηση για δεύτερη φορά από κορονοϊό ή σε άλλη περίπτωση, εάν είχε παρέλθει το πενθήμερο της καραντίνας, θα έπρεπε να φοράει υποχρεωτικά μάσκα, κάτι που δεν έγινε.

Μιλώντας το πρωί στο OPEN, ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για άγνοια των οδηγιών του ΕΟΔΥ, την ώρα που, όπως είπε, ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί δεν επαναφέρει την υποχρεωτικότητα της μάσκας.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει στις 20 Ιουλίου ότι βρέθηκε για δεύτερη φορά θετικός στον κορονοϊό, αφού νόσησαν και άλλα μέλη της οικογένειας του.

Μέσα στην αγωνία της πυρκαγιάς είχα την είδηση ότι είμαι για 2η φορά θετικός στον covid.

Ίσως αναμενόμενο, αφού τις προηγούμενες μέρες πέρασε ο μεγάλος μας γιος και η Μπέτυ.Ελπίζω να παραμείνω ασυμπτωματικός.

Σε κάθε περίπτωση η σκέψη μου είναι στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) July 20, 2022

Η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε στις 24 Ιουλίου και όπως είπε ο Θάνος Πλεύρης ή έπρεπε να είναι σε καραντίνα και την «έσπασε» ή έπρεπε να φοράει μάσκα και δεν το έκανε.

«Μας εγκαλεί η αντιπολίτευση ότι πρέπει να επαναφέρουμε πιο αυστηρά μέτρα και με λύπη μου είδα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν τήρησε τα μέτρα που προβλέπει ο ΕΟΔΥ. Ο κ. Τσίπρας ενημέρωσε για τη νόσησή του στις 20 Ιουλίου. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ είναι σαφείς: υπάρχουν πέντε μέρες απομόνωσης, που δεν μετράει η πρώτη μέρα, ο κ. Τσίπρας ήταν στην 4η μέρα στις 24 Ιουλίου, αν δεχτούμε ότι νόσησε την προηγούμενη μέρα, ήταν στην 5η μέρα. Θα έπρεπε να είναι πέντε μέρες καραντίνα γιατί δεν έχει κανένα νόημα αν έχεις θετικό ή αρνητικό τεστ. Βρέθηκε με μάσκα KN(95) στις πυρκαγιές (σ.σ. στις περιοχές όπου επλήγησαν) και το απόγευμα ήταν χωρίς μάσκα στο Προεδρικό Μέγαρο εν μέσω περιόδου που θα έπρεπε να είναι σε καραντίνα ή αν είχε ολοκληρώσει την καραντίνα θα έπρεπε να κυκλοφορεί με μάσκα. Το πρωτόκολλο είναι ένα και σαφές: πέντε μέρες καραντίνα και οι επόμενες πέντε μέρες μόνο με μάσκα», είπε αρχικά ο Θάνος Πλεύρης.

Συνέχισε λέγοντας «κανονικά αν ισχύουν οι ημερομηνίες που ο ίδιος έχει δώσει, ήταν στην 5ήμερη καραντίνα και δεν θα έπρεπε να έχει βγει. Αν είχε νοσήσει νωρίτερα και το ανακοίνωσε στις 20 θα έπρεπε να είναι με μάσκα».

Το αρνητικό PCR του Αλέξη Τσίπρα

Ηλιόπουλος: Να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί ο Πλεύρης

Τηλεφωνική παρέμβαση στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή έκανε λίγη ώρα αργότερα ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος είπε –δίνοντας το έγγραφο και στην δημοσιότητα- ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε αρνητικό PCR test από το Σάββατο. Ο κ. Ηλιόπουλος είπε πως ο Θάνος Πλεύρης λειτουργεί ως «τελειωμένο ακροδεξιό τρολ» και απαίτησε από τον υπουργό Υγείας να ζητήσει συγγνώμη από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να παραιτηθεί.

«Πρώτον, ο κ. Πλεύρης είναι ο υπουργός Υγείας στη χώρα που είναι πρώτη σε θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους στην Ευρώπη. Ο κ. Πλεύρης είναι ο υπουργός Υγείας στη χώρα που έχει 28,2% υπερβάλλουσα θνησιμότητα την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10.4%. Μόνο και μόνο μ’ αυτά τα στοιχεία ο κ. Πλεύρης θα έπρεπε αντί να λέει ψέματα σε πανελλαδική εκπομπή, να κρύβεται να μην τον βλέπει το φως του ήλιου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε αρνητικό PCR από το Σάββατο. Όταν έχεις αρνητικό PCR προφανώς και μπορείς να βγεις έξω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κ. Πλεύρης είναι τόσο άσχετος που δεν ξέρει ούτε καν τα πρωτόκολλα. Προφανώς θέλει να συμπεριφερθεί σαν ένα ακροδεξιό τρολ και να λέει ψέματα, να πετάει λάσπη γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο μπροστά στο τεράστιο έγκλημα που έχει κάνει με τη διαχείρισης της πανδημίας. Ελπίζω μέσα στις επόμενες λίγες ώρες να έχει ζητήσει συγγνώμη. Το αποτέλεσμα του PCR θα δημοσιευτεί».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε λέγοντας «Μια κυβέρνηση η οποία έστελνε εργαζόμενους στη δουλειά την 5η μέρα ενώ τα τεστ τους έβγαιναν θετικά, λέγοντας δεν πειράζει, να πάτε να δουλέψετε, αυτοί οι άνθρωποι έμπαιναν στα τρένα, τα λεωφορεία και το μετρό, είμαστε η χώρα, ξαναλέω, που είμαστε πρώτη σε θανάτους ανά εκατομμύριο και θεωρεί ο κ. Πλεύρης ότι μπορεί να κάνει τέτοια προπαγάνδα απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποδεικνύει ότι όχι μόνο είναι επικίνδυνος, αλλά επειδή μιλάμε και για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ούτε από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει καταλάβει πολλά μέσα στο κεφάλι του».

Στην ίδια εκπομπή, μετά τον Θάνο Πλεύρη, καλεσμένος ήταν ο διευθυντής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος διέψευσε τον υπουργό Υγείας λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο με αρνητικό PCR test.

«Απάντηση» Πλεύρη

Δίνοντας απάντηση, ο Θάνος Πλεύρης ανέβασε στο Twitter τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για όσους έχουν νοσήσει, γράφοντας «Για όσους ζητούν αυστηροποποίηση των μέτρων, ας τηρούν πρώτα αυτά που υπάρχουν. Οδηγίες ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό. Όποιος βγεί θετικός παραμονή σε απομόνωση για 5 ημέρες. Η ημέρα λήψης του θετικού τεστ είναι η ημέρα 0. Μετά για 5 μέρες υποχρεωτική χρήση μάσκας ΚΝ».

Για όσους ζητούν αυστηροποίηση των μέτρων ας τηρούν πρώτα αυτά που υπάρχουν. Οδηγίες ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό. Όποιος βγει θετικός παραμονή σε απομόνωση για 5 ημέρες. Η ημέρα λήψης του θετικού τεστ είναι ημέρα 0. Μετά για 5 ημέρες υποχρεωτική χρήση μάσκας ΚΝ. pic.twitter.com/b6eoefRzev — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) July 26, 2022

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κουμουνδούρου, αναφέρει τα εξής:

«Ο υπουργός Υγείας των 30.000 νεκρών από την πανδημία, της πρώτης θέσης της Ε.Ε. σε θανάτους ανά εκατομμύριο και της πρώτης θέσης στην Ευρώπη στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα σήμερα ξεπέρασε κάθε όριο χυδαιότητας και ακροδεξιάς προπαγάνδας βγαλμένης από τις πιο σκοτεινές σελίδες των φασιστικών εγχειριδίων με τα οποία μεγάλωσε. Ο κ. Πλεύρης επιχείρησε σήμερα έναν άθλιο αντιπερισπασμό δηλώνοντας ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ πήγε την Κυριακή στο Προεδρικό Μέγαρο παραβιάζοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Για την αποκατάσταση της αλήθειας, ο Αλέξης Τσίπρας είχε βγει αρνητικός σε μοριακό τεστ ήδη από το Σάββατο.

Αλλά ποιον έπιασε ο πόνος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα; Τον υπουργό υγείας που έστελνε τους εργαζόμενους στις δουλειές τους με πυρετό και ντεπόν να στοιβάζονται σε μετρό και λεωφορεία; Ή τον υπουργό που έπαυσε την καθημερινή ενημέρωση των πολιτών για τον κορονοϊό; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πίσω από αυτή τη χυδαία επίθεση Πλεύρη βρίσκεται ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος όσο αποκηρύσσει την τοξικότητα τόσο ρίχνει στο βούρκο και τη λάσπη την πολιτική αντιπαράθεση. Όσο καταρρέει τόσο πιο άθλιος, χυδαίος και επικίνδυνος θα γίνεται».

