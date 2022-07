Πολιτισμός

Πέθανε ο Στέφανος Παύλου

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο νομικός κόσμος της χώρας, καθώς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, ο καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Στέφανος Παύλου.

Γεννήθηκε το 1962 στην Καρδίτσα και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1984, ενώ δυο χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε στη Νομική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου τις μεταπτυχιακές του σπουδές στις Ποινικές Επιστήμες. Το 1986 έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ενώ το 1990 ξεκίνησε να διδάσκει ως λέκτορας της Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου από το 2006 κατέχει τη θέση του καθηγητή.

Το 2002 διορίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για Θέματα Ποινικού Δικαίου, στο Συμβούλιο της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, ενώ διετέλεσε μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, μεταξύ αυτών και για τον Ποινικό Κώδικα που ολοκλήρωσε το έργο της και κατέληξε στην θέσπιση του Νέου ΠΚ (ν. 4619/2019), αλλά και της Αναθεωρητικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του ΠΚ (ν. 4637/2019).

Αφήνει σημαντική επιστημονική παραγωγή και πλούσιο συγγραφικό έργο (μονογραφίες, επιμέλειες εκδόσεων, συλλογές νόμων, άρθρα, μελέτες, βιβλιοκρισίες κ.ά.) για τα οικονομικά εγκλήματα (περί το νόμισμα, πλαστότητα, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες), τα ναρκωτικά κ.ά.

