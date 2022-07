Life

Δίκη Φιλιππίδη: Τι αποκάλυψε μάρτυρας στο Δικαστήριο

Παρών στο εδώλιο χωρίς αστυνομική συνοδεία και χειροπέδες ο ηθοποιός. Η νέα κατάθεση μάρτυρα και ο διάλογος με τον Πρόεδρο της Έδρας.

Μόνος, χωρίς αστυνομική συνοδεία και χειροπέδες, έφθασε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο το πρωί ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης που στις αρχές του μήνα βγήκε από την φυλακή με απόφαση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου δικάζεται για σεξουαλική βία σε βάρος τριών συναδέλφων του.

Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με την κατάθεση ενός φίλου τής πρώτης ηθοποιού που έχει καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππιδη για βιασμό.

Ο μάρτυρας καταθέτει όσα του είχε περιγράψει η φίλη του για την ημέρα που ο κατηγορούμενος θιασάρχης φέρεται να βίασε τη γυναίκα, στην διάρκεια επαγγελματικού ραντεβού.

«Στη συνάντηση ήταν μόνοι στα γραφεία. Εκείνος είχε ερωτική διάθεση. Εκείνη θέλησε να φύγει από τον χώρο. Ο Φιλιππίδης την εμπόδισε, την έσπρωξε σε ένα τραπέζι και προέβη σε πράξη που συνιστά βιασμό. Η Αλεξάνδρα είχε σοκαριστεί από τη βιαιότητα. Προσπάθησε να αντιδράσει και ο κατηγορούμενος θύμωσε και την άφησε» κατέθεσε ο μάρτυρας, συμπληρώνοντας ότι του το εκμυστηρεύτηκε η καταγγέλλουσα σε κατ' ίδιαν συνάντηση. «Δε θα ξεχάσω το βλέμμα της» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το φερόμενο θύμα, μετά το περιστατικό και ενώ ο Φιλιππίδης εξακολουθούσε να της τηλεφωνεί, δεν ήθελε να έρθει σε ρήξη με τον κατηγορούμενο, «με έναν τόσο εδραιωμένο άνθρωπο στον χώρο γιατί δεν ήξερε τι συνέπειες θα είχε όλο αυτό».

Έτσι όταν λίγο καιρό μετά η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα για δουλειά από την βοηθό τού επιφανούς θιασάρχη και του το είπε, ο μάρτυρας την συμβούλευσε «να συνεχίσει επαγγελματικά και να αγνοήσει αυτό που έγινε. Αυτό δυστυχώς ήταν μια εδραιωμένη αντίληψη, ότι αυτές τις συμπεριφορές δεν τις καταγγέλλουμε και τις προσπερνάμε».

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, στη δεύτερη συνάντηση, όταν το φερόμενο θύμα πήγε να δει τον κατηγορούμενο για τον ρόλο, συνέβησαν τα ίδια.

«Μου είπε στο τηλέφωνο πως δεν της αξίζει τέτοια συμπεριφορά και πως δε θα βγει τίποτα από αυτό. Αποφάσισε να φύγει και να μη διεκδικήσει τον ρόλο. Εγώ ντρέπομαι γι' αυτό που θα πω, αλλά της είπα να μείνει και να διεκδικήσει τον ρόλο. Ο Φιλιππίδης την πήρε έπειτα από μέρες τηλέφωνο και της μιλούσε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Είχαν μια έντονη συζήτηση. Εκείνη του είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στη συμπεριφορά του κι εκείνος εξαγριώθηκε και της είπε ότι θα φροντίσει να μη δει θέατρο ούτε από το απέναντι πεζοδρόμιο».

Πρόεδρος: Στο ΣΕΗ δεν ανέφερε το πρώτο περιστατικό, ούτε στον εισαγγελέα. Γιατί δεν το ανέφερε;

Στο ΣΕΗ δεν ανέφερε το πρώτο περιστατικό, ούτε στον εισαγγελέα. Γιατί δεν το ανέφερε; Μάρτυρας: Η απάντηση είναι πως ήταν ένα γεγονός που τη σόκαρε τόσο βαθιά που προσπάθησε να το απωθήσει. Ήταν η πρώτη φορά. Στο πρώτο είχε παγώσει. Ήταν αυτές οι περιγραφές που ακούμε ότι σου συμβαίνει μια ληστεία και παγώνεις. Στο δεύτερο περιστατικό ήταν διαφορετική η αίσθηση που μου έδωσε εμένα.

Η απάντηση είναι πως ήταν ένα γεγονός που τη σόκαρε τόσο βαθιά που προσπάθησε να το απωθήσει. Ήταν η πρώτη φορά. Στο πρώτο είχε παγώσει. Ήταν αυτές οι περιγραφές που ακούμε ότι σου συμβαίνει μια ληστεία και παγώνεις. Στο δεύτερο περιστατικό ήταν διαφορετική η αίσθηση που μου έδωσε εμένα. Πρόεδρος Για ποιο λόγο δέχτηκε να πάει και δεύτερη φορά στον κατηγορούμενο; Σας ρωτώ γιατί οι άλλες καταγγέλλουσες είπαν κατηγορηματικά ότι δεν θα συνεργαζόντουσαν μαζί του ξανά.

Για ποιο λόγο δέχτηκε να πάει και δεύτερη φορά στον κατηγορούμενο; Σας ρωτώ γιατί οι άλλες καταγγέλλουσες είπαν κατηγορηματικά ότι δεν θα συνεργαζόντουσαν μαζί του ξανά. Μάρτυρας: Ο Φιλιππίδης ήταν ένας άνθρωπος που θα τον συναντούσε πολλές φορές μπροστά της. Η νοοτροπία που υπήρχε ήταν ότι στο θέατρο ματώνουμε, κάνουμε οποιαδήποτε θυσία, ανεξάρτητα από τι μας συμβαίνει ψυχικά ή σωματικά.

Ο Φιλιππίδης ήταν ένας άνθρωπος που θα τον συναντούσε πολλές φορές μπροστά της. Η νοοτροπία που υπήρχε ήταν ότι στο θέατρο ματώνουμε, κάνουμε οποιαδήποτε θυσία, ανεξάρτητα από τι μας συμβαίνει ψυχικά ή σωματικά. Πρόεδρος: Τι σημαίνει ματώνω;

Τι σημαίνει ματώνω; Μάρτυρας: Οποιαδήποτε θυσία. Πήγε και με τη σύμφωνη γνώμη τη δίκη μου και πίστευε πως δεν θα συμβεί ξανά.

Η φράση «στο θέατρο ματώνουμε με οποιαδήποτε θυσία» προκάλεσε ερωτήσεις και από την εισαγγελέα η οποία ζήτησε από τον μάρτυρα να διευκρινίσει αν στη θυσία περιλαμβάνεται και ο βιασμός. «Δε γνωρίζαμε ότι πρόκειται για βιασμό, το καταλάβαμε τώρα» είπε ο άντρας.

Εισαγγελέας: Δεν έχει σημασία που υπάγεται νομικά η πράξη.

Δεν έχει σημασία που υπάγεται νομικά η πράξη. Μάρτυρας: Το σκεπτικό μας ήταν ότι βρίσκουμε τη δύναμη να το ξεπεράσουμε.

Το σκεπτικό μας ήταν ότι βρίσκουμε τη δύναμη να το ξεπεράσουμε. Εισαγγελέας: Μιλάμε για εισχώρηση στη γενετήσια ζωή. Έχετε την ίδια θεώρηση ακόμα;

Μιλάμε για εισχώρηση στη γενετήσια ζωή. Έχετε την ίδια θεώρηση ακόμα; Μάρτυρας: Σήμερα ντρέπομαι ειλικρινά για τη θεώρηση που είχα τότε. Ήμουν 21 και τώρα 35.

Σήμερα ντρέπομαι ειλικρινά για τη θεώρηση που είχα τότε. Ήμουν 21 και τώρα 35. Ο μάρτυρας είπε πως η φίλη του το 2021 κατήγγειλε στον ΣΕΗ «όσα μπορούσε να διαχειριστεί ψυχικά».

Η δίκη συνεχίζεται.

