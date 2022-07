Αθλητικά

NBA - MVP: Δευτέρος ο Αντετοκούνμπο... στην κούρσα για το βραβείο

Ποιοι παίκτες του καλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, διεκδικούν το βραβειο του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν.

Δεύτερος στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες πιθανότητες για την κατάκτηση του βραβείου MVP 2023 στο ΝΒΑ, είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τρεις μήνες πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου, η FanDuel Group, μια αμερικανική εταιρεία τυχερών παιχνιδιών που προσφέρει αθλητικά στοιχήματα, αποκάλυψε τις πρώτες αποδόσεις για τους πολυτιμότερους παίκτες 2022-23.

Στην κορυφή της λίστας, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα clutchpoints.com, βρίσκεται ο 23χρονος Σλοβένος σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος δείχνει φαβορί για να πάρει τον τίτλο την ερχόμενη σεζόν.

Την περασμένη σεζόν, ο Λούκα Ντόνσιτς σημείωσε μέσο όρο, 28,4 πόντους, 9,1 ριμπάουντ, 8,7 ασίστ και 1,2 κλεψίματα, ενώ παράλληλα σημείωσε το καλύτερο ρεκόρ στην καριέρα του 3,1 τρίποντα ανά παιχνίδι. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Λούκα Ντόντσιτς οδήγησε τους Μάβερικς σε μια σεζόν με 52 νίκες, καθ' οδόν για την κράτηση της τέταρτης θέσης στη Δυτική Περιφέρεια.

Το Ντάλας πήγε μέχρι τους Τελικούς της Δύσης, αλλά νικήθηκε από τον Στέφεν Κάρι και τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ακριβώς πίσω από τον Ντόντσιτς είναι ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετούνμπο, ο οποίος συγκεντρώνει τις δεύτερες καλύτερες πιθανότητες για να κερδίσει το τρίτο του τρόπαιο MVP μέσα σε πέντε χρόνια.

Τρίτος ο Τζόελ Εμπίντ των Φιλαδέλφεια Σίξερς. Ο Εμπίντ ήρθε δεύτερος την περασμένη σεζόν, πίσω από το αστέρι των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος παρεμπιπτόντως, δεν είναι μέρος της πρώτης τριάδας, παρά το γεγονός ότι κέρδισε διαδοχικούς τίτλους MVP, το 2021 και 2022.

Το Top 4 συμπληρώνει ο Κέβιν Ντουράντ, που θα διεκδικήσει να κερδίσει το δεύτερο MVP τρόπαιό του.

