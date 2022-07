Τοπικά Νέα

Τροχαίο - Λαμία: Aγριογούρουνο συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα

Το βράδυ του Σαββάτου (23.07.2022) στην εθνική οδό Λαμίας – Στυλίδας, ένα αγριογούρουνο διέσχισε τον δρόμο και συγκρούστηκε όχι με ένα, αλλά με δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ογκώδες αγριογούρουνο διέσχισε το δρόμο Λαμίας – Στυλίδας δύο αυτοκίνητα να συγκρούονται μαζί του διαδοχικά. Το ένα από αυτά μάλιστα, στο μπροστινό μέρος, διαλύθηκε, ενώ και το δεύτερο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι οδηγοί και οι επιβάτες των αυτοκινήτων δεν τραυματίστηκαν, ενώ το άτυχο ζώο, σκοτώθηκε.

Ο συγκεκριμένος δρόμος, όπως και οι παράδρομοι της εθνικής οδού, τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες θέλουν μεγάλη προσοχή, γιατί οι οδηγοί μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με πολλά αγριογούρουνα και μάλιστα σε κοπάδια.

πηγή: lamiareport.gr

