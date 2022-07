Κοινωνία

Φωτιά στη Δαδιά: Μάχη για να μην μπουν οι φλόγες στην ζώνη προστασίας (εικόνες)

Στήνεται γραμμή άμυνας στην άσφαλτο που οδηγεί στις κεραίες της ΕΡΤ.



Στο νοτιοδυτικό τμημά συνεχίζουν να επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, που καίει για έκτη μέρα.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά πέρασε το δρόμο που οδηγούσε στο πυροφυλάκιο της Λευκίμμης, από τα νότια προς τα δυτικά.

Για αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε αποστολή ώστε να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονταν κοντά στο πυροφυλάκιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είναι ασφαλείς.

Παράλληλα, στήνεται γραμμή άμυνας στην άσφαλτο που οδηγεί στις κεραίες της ΕΡΤ, για να κρατηθεί η φωτιά και να μην μπει στη ζώνη Α1. Στο σημείο βρίσκονται υλοτόμοι με το Δασαρχείο, καθώς και ειδικά μηχανήματα.

Στην περιοχή νοτιοδυτικά του πυροφυλακίου επιχειρούν 3 Erickson, ενα Μι8, ένα ΑΒ214 και 2 Τρακτορες. Επίσης πετάει ένα συντονιστικό αεροσκάφος ΒΚ117.

