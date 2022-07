Πολιτική

Ελληνοτουρικικά: Νέες υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά.



Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν, σήμερα, Τρίτη 26 Ιουλίου, στις 15:02, πάνω από τους Ανθρωποφάγους του νησιωτικού συμπλέγματος των Φούρνων στα 19.000 πόδια.

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

