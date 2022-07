Κοινωνία

Σπάτα - Δυστύχημα με ελικόπτερο: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

Τι αναφέρει η εταιρεία από την πλευρά της για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για το δυστύχημα με έλικα ελικοπτέρου στο ελικοδρόμιο των Σπάτων με θύμα 22χρονο Βρετανό τουρίστα.

Η Αστυνομία συνέλαβε για το δυστύχημα τον χειριστή του ελικοπτέρου και δύο τεχνικούς εδάφους, οι οποίοι το μεσημέρι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Με εντολή εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες, καθώς θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα, για τα αίτια του συμβάντος στο πλαίσιο της οποίας θα αναζητηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Ο 22χρονος βρήκε φρικτό θάνατο όταν μετά την αποβίβαση του από το σκάφος που εκτελούσε ιδιωτική πτήση από Μύκονο στην Αθήνα, χτυπήθηκε από τον έλικα του ελικοπτέρου που ήταν ακόμη σε λειτουργία.

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος στο ελικοδρόμιο των Σπάτων χθες το απόγευμα, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα ελικόπτερα δίνει τη δική της εκδοχή για το τραγικό συμβάν που κόστισε τη ζωή στον 22χρονο Βρετανό.

Όπως δηλώνουν στελέχη της εταιρείας στο protothema.gr, κατά τη διάρκεια της προσγειώσης τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία αποβίβασης από το ελικόπτερο και όλοι οι κανόνες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός βγήκε από το ελικόπτερο υπό την παρουσία συνοδού του ελικοδρομίου, ο οποίος τον οδήγησε σε ασφαλή χώρο μακριά από το ελικόπτερο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, ο 22χρονος έκανε μεταβολή, διήνυσε μια απόσταση 15 μέτρων και επέστρεψε στο διάδρομο προσγείωσης.

Όπως λένε εργαζόμενοι στο ελικοδρόμιο, το θύμα κινήθηκε εντελώς αδικαιολόγητα προς το ελικόπτερο παρόλο που οι συνοδοί έδαφους τον είχαν πάρει από το χέρι μέχρι το χώρο υποδοχής περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσγειώσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ελικόπτερο ήταν σε διαδικασία σβησίματος και ο πιλότος είπε να μην ανοίξει κανείς τις πόρτες μέχρι οι συνοδοί να παραλάβουν με ασφάλεια τους επιβάτες.





