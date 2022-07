Πολιτισμός

“Ώρα Αλληλεγγύης”: ΑΝΤ1 και Ερυθρός Σταυρός ενώνουν δυνάμεις για τους πυρόπληκτους

Δείτε πως μπορείτε και εσείς τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήστε όσους “χτυπήθηκαν” από την πύρινη λαίλαπα, να ενισχύσετε την μάχη των δυνάμενων πυρόσβεσης, να στηρίξετε ζώα που έμειναν χωρίς στέγη.

Ο ΑΝΤ1:

είναι δίπλα στους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν από την πύρινη λαίλαπα

είναι δίπλα στη συνεχή μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες

είναι δίπλα στα οικόσιτα ζώα που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη

Ο ΑΝΤ1 ενώνει δυνάμεις με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης.

Στηρίξτε κι εσείς την προσπάθεια με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) Κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.34.0200976543

IBAN: GR4402602400000340200976543

SWIFT Code: ERBKGRAA

Όλες οι καταθέσεις θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Πυρκαγιές».

Β) Προμήθεια υγειονομικού υλικού

Παρακάτω θα βρείτε τις ανάγκες που υπάρχουν σε υγειονομικό υλικό, το οποίο μπορείτε να προσκομίσετε σε ένα από τα πάνω από 70 Περιφερειακά Τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη την Ελλάδα, που θα βρείτε παραπάνω.

Ανάγκες σε υγειονομικό υλικό:

Γάζες Βαζελινούχες Αποστειρωμένες Λιπαντικές Σταγόνες / Κολλύρια Ματιών Φυσιολογικός Ορός Ματιών

Γιατί, και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όλοι είμαστε ένα!

