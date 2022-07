Κοινωνία

Εξάρχεια: Αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά (εικόνες)

Σε συλλήψεις και προσαγωγές προχώρησαν οι Αστυνομικοί στην πλατεία Εξαρχείων και στον λόφο του Στρέφη.



Σε 2 συλλήψεις και 11 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και τη σύλληψη διακινητών, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 25 Ιουλίου, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, ενώ συμμετείχαν και αστυνομικοί από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων, την ΟΠΚΕ και την ομάδα ΔΡΑΣΗ.

Ειδικότερα, η επιχειρησιακή δράση αναπτύχθηκε στην πλατεία Εξαρχείων και στον λόφο του Στρέφη, ενώ, εκτόςαπό τις 2 συλλήψεις, προσήχθησαν 11 άτομα, 2 Ελληνες και 9 αλλοδαποί. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 17 συσκευασίες, με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 24,4 γραμμαρίων.

Οπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, οι ειδικές δράσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

