Missing Alert: Εξαφάνιση 13χρονου

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι Αρχές, μετά από την εξαφάνιση 13χρονου από τη Νέα Σμύρνη.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην έκδοση Missing Alert, όπου επισημαίνονται τα εξής:

Στις 24/07/2022, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Νέα Σμύρνη, ο ανήλικος Γιάχια – Ζήσης 13 ετών. «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 25/07/2022, για την εξαφάνιση του ανήλικου και προέβη σήμερα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος των οικείων του , καθώς η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Γιάχια-Ζήσης έχει ύψος 1,64μ., βάρος 40 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά με μία λευκή τούφα, καστανά μάτια και κρατούσε μαύρο σακίδιο πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

