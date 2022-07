Κόσμος

Πούτιν - Ερντογάν: “Κλείδωσε” η συνάντηση στο Σότσι

Αιφνιδιαστική συνάντηση Ερντογάν - Πούτιν στο Σότσι. Ποια θέματα θα βρεθούν στην ατζέντα.



Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις 5 Αυγούστου στο Σότσι της Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα η τουρκική προεδρία και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, που επικαλείται τον Πεσκόφ, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν περιφερειακά προβλήματα και τις διμερείς σχέσεις.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τελευταία φορά στις 19 Ιουλίου στην Τεχεράνη, τρεις ημέρες πριν από την υπογραφή μιας συμφωνίας ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο, την Άγκυρα και τα Ηνωμένα Έθνη για την επανάληψη του εμπορίου ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, που είχε σταματήσει μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το κοινό κέντρο συντονισμού (JCC) για την επανάληψη των εξαγωγών σιτηρών αναμένεται να ανοίξει με μια τελετή στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η αιφνιδιαστική συνάντηση Ερντογάν - Πούτιν στο θέρετρο Σότσι στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας έρχεται επίσης καθώς ο Τούρκος πρόεδρος απειλεί από τον Μάιο να εξαπολύσει επίθεση στη βορειοανατολική Συρία για να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας 30 χιλιομέτρων στα σύνορα της χώρας με σκοπό για να κρατήσει μακριά τους Κούρδους μαχητές του PKK και τους συμμάχους τους.

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Τεχεράνη, ο Ερντογάν φάνηκε αποφασισμένος να πραγματοποιήσει αυτή την επίθεση παρά την επανειλημμένη αντίθεση του προέδρου Πούτιν και του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί οι οποίοι υποστηρίζουν πολιτοφυλακές στην περιοχή.

Ωστόσο, οι τρεις αρχηγοί κρατών υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν υποστηρίζοντας σιωπηρά την Άγκυρα, λέγοντας ότι «απορρίπτουν όλες τις παράνομες πρωτοβουλίες αυτοδιάθεσης».

Έδειξαν «την προθυμία τους να αντιταχθούν στις αυτονομιστικές φιλοδοξίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας» και να απειλήσουν την ασφάλεια των γειτονικών χωρών με «διασυνοριακές επιθέσεις και εισβολές».

