Φωτιά στη Μάνδρα

Φωτιά ξέσπασε στη Μάνδρα σε αγροτοδασική έκταση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, ενώ κατευθύνονται στο σημείο και Canadair και 2 τράκτορες. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται με 3 ΕΜΟΔΕ και 2 ΜΕΤΠΕ.

Η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στη Μάνδρα ενισχύεται με ένα επιπλέον Erickson και ένα ΑΒ214.

Συνολικά στη Μάνδρα επιχειρούν 2 CL215, 2 Erickson, ένα ΑΒ214 και ακολουθεί και ένα CL415.





