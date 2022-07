Κοινωνία

Φωτιά στη Μάνδρα: Εκκένωση οικισμών (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Εστάλη μήνυμα από το 112. Προσήχθησαν δυο άτομα.



Φωτιά ξέσπασε στη Μάνδρα σε αγροτοδασική έκταση το απόγευμα της Τρίτης και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Δόθηκε εντολή για εκκένωση, μέσω του 112, στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νέος Πόντος προς Μάνδρα.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στους οικισμούς #Νέος_Πόντος και #Νέα_Ζωή εκκενώστε τώρα προς #Μάνδρα



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/9lipugtsn0@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) July 26, 2022

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 18:00 δόθηκε εντολή για ενίσχυση δυνάμεων, με ένα επιπλέον Erickson και ένα ΑΒ214 και ακολουθεί και ένα CL415.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με τρεις Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων και δύο μηχανοκίνητα ειδικά τμήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά στη έχει οριοθετηθεί και εκτιμάται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ότι σύντομα θα είναι υπό μερικό έλεγχο.



Για την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τα υψηλά της Νέας Ζωής, δύο άτομα (γυναίκα ημεδαπή και άνδρας αλλοδαπός) προσήχθησαν στο ανακριτικό της Ελευσίνας, για θερμές εργασίες που εκτελούσαν σε οικοπεδικό χώρο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 26, 2022

Λίγο νωρίτερα, είχε ξεσπάσει φωτιά και στο Χαϊδάρι, στην περιοχή Κουνέλια, όπου άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ για έκτη ημέρα καίει η φωτιά στον Έβρο, στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς.

