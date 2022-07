Κοινωνία

Πυροσβεστική: 89 πυρκαγιές σε 48 ώρες - Στη Δαδιά οι δυνάμεις επικεντρώνονται στο νοτιοδυτικό μέτωπο

Τι ανέφερε ο κ. Αρτοποιός για την πορεία των πυρκαγιών σε Δαδιά, Λέσβο και Μάνδρα.

Στο ενεργό νοτιοδυτικό μέτωπο επικεντρώνονται οι προσπάθειες των επιχειρήσεων στην πυρκαγιά στο Σουφλί Έβρου στο δάσος της Δαδιάς, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε για τις δασικές πυρκαγιές. «Στην πολύ δύσκολη πυρκαγιά στο Σουφλί Έβρου στο δάσος της Δαδιάς λόγω της πυκνής δασικής ύλης των συνεχών αλλαγών κατεύθυνσης της φοράς του ανέμου και της αδυναμίας πρόσβασής μας, διότι πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή Natura, το σύνολο των προσπαθειών μας και των επιχειρήσεών μας επικεντρώνονται στο ενεργό νοτιοδυτικό μέτωπο, ενώ στα υπόλοιπα σημεία η κατάσταση είναι ελεγχόμενη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, λόγω του ισχυρού Α/ΒΑ ανέμου που πνέει στην περιοχή, πυροδοτήθηκε μερική εξάπλωση του ήδη ενεργού νοτιοδυτικού μετώπου, που οδηγεί προς το πυροφυλάκιο της Λευκίμμης, ωστόσο, όπως είπε, καταβάλλεται πολύ μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια από όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις να δημιουργηθεί νέα ζώνη άμυνας προς τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στις κεραίες της ΕΡΤ.

«Λόγω της εκτεταμένης διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών με χωματουργικά μηχανήματα βαρέως τύπου, έχει αποτραπεί η πιθανότητα να μεταδοθεί προς το παρόν η πυρκαγιά από την Α2 ζώνη στην Α1 που βρίσκεται ο σκληρός πυρήνας του δάσους και είναι η αποικία του σπάνιου είδους του μαυρόγυπα με τις φωλιές του», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός.

Στο σημείο επιχειρούν αδιάκοπα από την πρώτη στιγμή 320 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 75 υδροφόρα οχήματα ενώ περιοδικά επιχειρούν από αέρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας 5 αεροσκάφη, 9 ελικόπτερα. Εκτός των επίγειων και εναερίων πυροσβεστικών επιχειρήσεων ταυτοχρόνως, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός, δημιουργούνται επιπλέον αντιπυρικές ζώνες και λωρίδες με χωματουργικά μηχανήματα βαρέως τύπου προκειμένου να έχουν καλύτερη πρόσβαση οι δασοκομάντος και τα πεζοπόρα τμήματα εντός πυκνού δασικού οικοσυστήματος που εμποδίζει δυστυχώς την πρόσβαση των πυροσβεστών.

Επιπλέον, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει 8 μηχανήματα έργου, 1 ομάδα "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" αποτελούμενη από 36 στελέχη, 4 υδροφόρα οχήματα ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου έχει διαθέσει 3 υδροφόρα οχήματα και 8 μηχανήματα έργου.

Ο κ. Αρτοποιός χαρακτήρισε εξίσου σημαντική τη συνδρομή που παρέχουν οι δασικές υπηρεσίες Έβρου με τους υλοτόμους, οι οποίοι πραγματοποιούν αραίωση της καύσιμης ύλης και δημιουργία επιπλέον αντιπυρικών ζωνών και λωρίδων, ενώ προσέθεσε ότι σημαντικότατη επίσης είναι η συνδρομή τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β' βαθμού. Παράλληλα, στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

«Ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή σε αυτή την πολύ δύσκολη πυροσβεστική επιχείρηση. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που μας συνδράμουν στο πεδίο. Όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι σε γενική επιφυλακή», υπογράμμισε ο κ. Αρτοποιός.

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής

Όσον αφορά την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που εκδηλώθηκε στη Μάνδρα Αττικής στις 17:05 ο κ. Αρτοποιός είπε ότι είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 οχήματα, 5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς. Στις 18:02, όπως επισήμανε, ενεργοποιήθηκε άμεσα το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Νέο Πόντο και Νέα Ζωή προς Μάνδρα.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στο Χαϊδάρι που εκδηλώθηκε στις 15:27 στην τοποθεσία Μικρό Σχιστό. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες , 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Βελτιωμένη η εικόνα στη Λέσβο

Παράλληλα, όπως τόνισε, ακόμη πιο βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις στη Λέσβο καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται μόνο ένα μικρό ενεργό μέτωπο ανατολικά της Βρίσας και πιο συγκεκριμένα στο ρέμα της Λαγκάδας. Στην υπόλοιπη περιοχή της πυρκαγιάς δεν υπάρχει προς το παρόν ενεργό μέτωπο. Επιχειρούν αδιάκοπα 85 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα, 7 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Το ΓΕΕΘΑ έχει συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ στην περιοχή συνδράμουν πολλοί εθελοντές πυροσβέστες και παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Όπως σημείωσε ο κ. Αρτοποιός, όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες Βορείου Αιγαίου είναι σε γενική επιφυλακή.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά σε βραχώδη περιοχή στην θέση Τσακατούρα Γρεβενών όπου εκεί επιχειρούν 21 πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Σε ύφεση βρίσκονται όλα σχεδόν τα μέτωπα στην υπόλοιπη χώρα - 89 δασικές πυρκαγιές σε 48 ώρες

«Σε ύφεση βρίσκονται όλα σχεδόν τα μέτωπα στην υπόλοιπη χώρα με πρώτο το μέτωπο που είχαμε στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ηλείας το οποίο μας προβλημάτιζε»

Ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι από τις 22/7/2022 μέχρι και σήμερα έχουν συλληφθεί από πυροσβεστικούς ανακριτικούς υπαλλήλους 7 άτομα, εκ των οποίων τα 6 κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση και 1 άτομο για εμπρησμό από αμέλεια και προσέθεσε ότι για όλα τα συμβάντα τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών.

Ακόμη ο κ. Αρτοποιός επισήμανε ότι το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 89 δασικές πυρκαγιές, το σύνολο των οποίων, όπως είπε, αντιμετωπίστηκαν με την άμεση ανταπόκριση του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και οι περισσότερες τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο.

Ακόμη, γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με τον Χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ και για αύριο Τετάρτη 27 Ιουλίου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας κινδύνου 4) για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

«Καθημερινώς δίνουμε τη μάχη της δασοπυρόσβεσης για να προστατεύσουμε το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η ασφάλεια της ζωής σας και της περιουσίας σας καθώς επίσης και της διαφύλαξης του δασικού μας πλούτου. Δυστυχώς όμως έχει παρατηρηθεί ότι πολλές πυρκαγιές έχουν σημεία έναρξης ακαθάριστους οικοπεδικούς χώρους. Για μια ακόμη φορά απευθύνουμε έκκληση στους ιδιοκτήτες: Προβείτε άμεσα στον καθαρισμό τους και μεταφέρετε τα προϊόντα αυτού του καθαρισμού σε αδειοδοτημένο χώρο και μην τα εναποθέτετε στα πεζοδρόμια επιδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ατομική ευθύνη και κοινωνική ευαισθησία», κατέληξε.

