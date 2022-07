Κοινωνία

Φωτιά στην Μάνδρα: Δύο προσαγωγές

Για ποιο λόγο προσήχθησαν τα δυο άτομα. Μαίνεται η φωτιά στην περιοχή.



Δυο άτομα προσήχθησαν για την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης και καίει ακόμα στην Μάνδρα Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες μια γυναίκα ημεδαπή και ένας άνδρας αλλοδαπός προσήχθησαν στο ανακριτικό της Ελευσίνας, για θερμές εργασίες που εκτελούσαν σε οικοπεδικό χώρο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, η φωτιά στην Μανδρα είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 οχήματα, 5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς.

Στις 18:02, όπως επισήμανε, ενεργοποιήθηκε άμεσα το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Νέο Πόντο και Νέα Ζωή προς Μάνδρα.

