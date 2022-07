Κοινωνία

Σπάτα - Δυστύχημα με ελικόπτερο: Οι πρώτες δηλώσεις της μητέρας του 21χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν τα πρώτα λόγια της μητέρας του άτυχου 21χρονου.



«Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι», είναι η πρώτη δήλωση της μητέρας του 21χρονου Jack Fenton, που έχασε χθες τη ζωή του στο δυστύχημα με το ελικόπτερο στα Σπάτα.

Ο νεαρός μαζί με φίλους του επέστρεφαν στην Αθήνα από τη Μύκονο για να επιβιβαστούν σε ιδιωτικό τζετ και να επιστρέψουν στη Μεγάλη Βρετανία.

Στο πρώτο ελικόπτερο που κατέφθασε στο ιδιωτικό ελικοδρόμιο στο κτήμα Λώλου επέβαινε ο 21χρονος Jack Fenton και τρεις ακόμη φίλοι του.

Στο δεύτερο ελικόπτερο, που ακολουθούσε, επέβαιναν οι γονείς ενός από τους φίλους του Τζακ. Μετά από συνεννόηση των πιλότων και αφού είχε προηγηθεί το δυστύχημα, το δεύτερο ελικόπτερο προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκειμένου να μη βρεθούν αντιμέτωποι με το σοκαριστικό θέαμα, αφού είχαν περάσει μόλις λίγα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Η μητέρα του Jack, Victoria, μιλώντας από το σπίτι της στο Τόνμπριτζ του Κεντ, δήλωσε στη MailOnline πως η οικογένεια είναι «εντελώς συντετριμμένη» από την απώλεια του «υπέροχου αγοριού» τους, το οποίο φοιτούσε στο οικοτροφείο Sutton Valence, στο Μέιντστοουν.

«Μάθαμε τι συνέβη μόλις στις 10 χθες το βράδυ. Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι. Ήταν το πιο υπέροχο αγόρι. Νομίζω ότι ο πιλότος είναι υπό κράτηση, αλλά φαίνεται πως ήταν το πιο φρικτό ατύχημα. Ο Τζακ είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα με μερικούς από τους φίλους του, που γιόρτασαν τα γενέθλιά τους εκεί», ανέφερε η μητέρα του.

Η ίδια, μάλιστα, ανατρέπει τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για παρουσία του πατέρα του Jack στην Ελλάδα και ότι βρισκόταν στο δεύτερο ελικόπτερο, που ακολουθούσε αυτό που ενεπλάκη στο τραγικό δυστύχημα.

Όπως επισημαίνει η Victoria, «η οικογένεια έχει μείνει στο Κεντ. Δεν πήγαμε στην Ελλάδα. Μαζί τους ήταν μόνο ο πατέρας ενός φίλου του».

«Ο Jack και οι φίλοι του είχαν πάρει ένα ελικόπτερο από την Αθήνα για τη Μύκονο χωρίς κανένα πρόβλημα και το ίδιο έκαναν και στην επιστροφή, πήραν ένα ελικόπτερο από τη Μύκονο για Αθήνα. Είχε αποβιβαστεί με ασφάλεια όταν προσγειώθηκε στην Αθήνα, αλλά για κάποιο λόγο επέστρεψε και πήγε πίσω από το ελικόπτερο και ήταν η πίσω προπέλα που τον σκότωσε. Ήταν ακαριαίο», λέει η μητέρα του αδικοχαμένου νέου.

Σημειώνει, τέλος, πως πράγματι οι φίλοι ήταν έξω για διασκέδαση το προηγούμενο βράδυ, «αλλά δεν είχε πιει τίποτα όλη μέρα χθες, εκτός από νερό. Αυτός και οι φίλοι του ήταν όλοι νηφάλιοι».

Νωρίτερα, η Daily Mail παρουσίασε μια νέα εκδοχή για τον τραγικό θάνατο του 21χρονου Jack Fenton από έλικα ελικοπτέρου χθες, στο δυστύχημα στο ελικοδρόμιο του κτήματος Λώλου, στα Σπάτα.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, οι Έλληνες ερευνητές ισχυρίζονται ότι ο νεαρός ίσως έτρεξε προς το ελικόπτερο, παρά τις προειδοποιήσεις να σταματήσει, για να βγάλει μια selfie.

Ωστόσο, ο ένας από τους τρεις φίλους του άτυχου νέου διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό, μιλώντας στη Mail Online:

«Δεν δόθηκαν οδηγίες κατά την έξοδο από το ελικόπτερο και κανείς δεν μας συνόδευσε στο σαλόνι. Το μόνο που έκαναν ήταν να μας ανοίξουν τις πόρτες. Αποβιβαστήκαμε μόνοι μας και κανείς δεν εμπόδισε τον Jack να πάει στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Κανείς μας δεν έφτασε στο σαλόνι πριν συμβεί το δυστύχημα.



»Άκουσα ανθρώπους να λένε ότι ο Jack μιλούσε στο τηλέφωνό του και έτρεξε πίσω στο ελικόπτερο και αυτό είναι εντελώς αναληθές. Δεν μιλούσε στο τηλέφωνό του και δεν ξέρω γιατί στράφηκε προς το πίσω μέρος του ελικοπτέρου», σημείωσε ο Jack Stanton-Gleaves.

Εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα

Εν τω μεταξύ διετάχθη προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο στα Σπάτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο νεαρός πλησίασε στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου, ενώ οι έλικες λειτουργούσαν, και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το χτύπημα ήταν μοιραίο και ο άτυχος Βρετανός έχασε επί τόπου τη ζωή του.

πηγή: Daily Mail

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος: Η Πισπιρίγκου κατηγορείται για την Τζωρτζίνα χωρίς σαφή στοιχεία

Ιός Δυτικού Νείλου: τριπλασιάστηκαν τα κρούσματα σε μια εβδομάδα

Μαρίτα Αγγελοπούλου: Σοκ από τον θάνατό της - Η δολοφονία του πατέρα της και η τελευταία της συνέντευξη (βίντεο)