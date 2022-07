Κόσμος

Τρας - Σούνακ: Διακόπηκε το ντιμπέιτ - Κατέρρευσε η παρουσιάστρια (βίντεο)

Πανικός στο στούντιο την ώρα που κατέρρευσε η παρουσιάστρια. Η αντίδραση της Λις Τρας.



Διακόπηκε το ντιμπέιτ για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας μεταξύ της Λιζ Τρας και του Ρίσι Σούνακ, που διοργανώσαν το Talk TV και η εφημερίδα Sun.

Η τηλεμαχία των δυο υποψηφίων διακόπηκε μετά από έναν δυνατό θόρυβο που ακούστηκε στο στούντιο.

Ο τηλεοπτικός φακός εστίασε στο πρόσωπο της Λιζ Τρας, η οποία αναφώνησε «Ω Θεέ μου» πιάνοντας με τα δύο χέρια το πρόσωπό της φανερά τρομοκρατημένη και στη συνέχεια η ροή του προγράμματος διακόπηκε.

El debate en vivo de los aspirantes al cargo de Primer Ministro britanico se apago repentinamente tras un incidente con ruido y estruendo en el estudio.



Menuda cara de susto. pic.twitter.com/LtvJTGrbx1 — Lorena (@Afroditaa1984) July 26, 2022

«Λυπούμαστε για τη διακοπή του προγράμματος», ανέφερε το μήνυμα στην οθόνη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού, την ώρα του ντιμπέιτ λιποθύμησε η παρουσιάστρια Kate McCann.

Shock in the “Spin Room” at the Sun Tory Leadership debate as the programme is taken off air due to an incident in the studio. pic.twitter.com/QJuBemGQP5 — Richard Gaisford (@richardgaisford) July 26, 2022

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η παρουσιάστρια είναι καλά στην υγεία της, αφού έλαβε την απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Tο debate ωστόσο δεν θα συνεχιστεί απόψε.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners.

