Φωτιά στην Μάνδρα: Η εικόνα στο πύρινο μέτωπο (βίντεο)

Τι αναφέρει η Πυροσβεστική για την πορεία της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Μάνδρα. Προσήχθησαν δυο άτομα.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μάνδρα Αττικής, εμφανίζονται μόνο διάσπαρτες εστίες εντός της καμμένης έκτασης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 17.05 το απόγευμα ανατολικά της επαρχιακής οδού Αθηνών - Θηβών και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 οχήματα, 5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προσήχθησαν δύο άτομα.

Τέλος, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην περιοχή. Νωρίτερα, στις 18.02 στάλθηκε μήνυμα για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Νέου Πόντου και Νέας Ζωής.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στους οικισμούς Νέος Πόντος και Νέα Ζωή εκκενώστε τώρα προς Μάνδρα.

