Champions League - Ολυμπιακός: μονόδρομος η νίκη επί της Μακάμπι Χάιφα

Οι “ερυθρόλευκοι” θέλουν μόνο νίκη, ώστε να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στον πολυπόθητο στόχο της συμμετοχής στους ομίλους της διοργάνωσης.

Με τη δύναμη της έδρας του και του κόσμου του στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά και με διάθεση να μην «χαρίσει» τίποτε στη Μακάμπι Χάιφα, ο Ολυμπιακός ψάχνει, απόψε στις 22:00, την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και θα τον φέρει δύο βήματα μακριά απ’ την πολυπόθητη παρουσία του στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν ισόπαλοι 1-1 από το Ισραήλ δεχόμενοι την ισοφάριση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με αναπάντεχο τρόπο, γι΄ αυτό και το μοναδικό αποτέλεσμα που τους δίνει πρόκριση (στο γ΄ προκριματικό γύρο) στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης είναι η νίκη.

Ισοπαλία με 0-0 θα οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση, καθώς έχει καταργηθεί ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ, γι΄ αυτό η ελληνική ομάδα θα επιδιώξει να φτάσει σε σκορ πρόκρισης στα 90 λεπτά (συν τις καθυστερήσεις), αποφεύγοντας το έξτρα ημίωρο.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν άνοιξε τα... χαρτιά του στην τελευταία προπόνηση των «ερυθρόλευκων» το βράδυ της Τρίτης (26/7), ωστόσο είναι πολύ πιθανό να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σχέση με τον προ εβδομάδος, πρώτο αγώνα στο Ισραήλ.

Στην άμυνα οι επιλογές δείχνουν πως θα είναι οι Βατσλίκ, Βρσάλικο, Μανωλάς, Παπέ Σισέ και Ρέαμπτσιουκ, ενώ ο Εμβιλά θα είναι το «6άρι» στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αν ο Πορτογάλος τεχνικός επιλέξει το 4-3-3, πιο πιθανό είναι να παίξουν μπροστά απ’ τον Γάλλο -ως εσωτερικοί χαφ- οι Μαντί Καμαρά και Κανέ, με τους Ζίνκερνάγκελ, Μασούρα στα άκρα και τον Ελ Αραμπί ή τον Τικίνιο στην κορυφή της επίθεσης.

Αν τώρα πάει σε σχηματισμό 4-2-3-1, θα «αφαιρεθεί» απ’ την ενδεκάδα ο Κανέ και πιθανότατα θα ξεκινήσει ο Αμπουμπακάρ Καμαρά πίσω απ’ τον επιθετικό κορυφής.

Την αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με τη Μακάμπι Χάιφα συγκροτούν οι: Αγκιμπού Καμαρά, Άβιλα, Μπουχαλάκης, Καρβάλιο, Σισέ, Ελ Αραμπί, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κανέ, Κούντε, Εμβιλά, Μαντί Καμαρά, Μανωλάς, Μασούρας, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Ραντζέλοβιτς, Τικίνιο, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Κίτσος, Βρσάλικο και Ζίνκερναγκελ.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Πολωνός Ντάνιελ Στεφάνσκι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Νταβίντ Γκόλις, Μίκαλ Ομπούκοβιτς και 4ο τον Τόμας Βάιντα.

