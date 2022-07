Κόσμος

Φιλιππίνες: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ “ταρακούνησε” την χώρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δόνηση καταγράφηκε στο βόρειο τμήμα του αρχιπελάγους. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε σήμερα τις βόρειες Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε στην ορεινή επαρχία Άμπρα της κυριότερης νήσου των Φιλιππίνων, της Λουζόν, στις 08:43 (τοπική ώρα· 03:43 ώρα Ελλάδας).

Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε πως ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα.

Στην πόλη Ντολόρες, 11 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης, τρομοκρατημένοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους ενώ παράθυρα και βιτρίνες κτηρίων έγιναν κομμάτια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας Έντουιν Σέρχιο.

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός», τόνισε ο κ. Σέρχιο, προσθέτοντας πως προκάλεσε ρωγμές στο κτίριο του αστυνομικού τμήματός του.

Κτήρια ταρακουνήθηκαν στη Μανίλα, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από την αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ.

Το μετρό στη Μανίλα ανέστειλε τη λειτουργία του, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Το κτήριο της Γερουσίας εκκενώθηκε, σύμφωνα με ΜΜΕ των Φιλιππίνων τα οποία επικαλέστηκαν μέλος του σώματος.

Ο βουλευτής Έρικ Σινγκσόν αφηγήθηκε ότι ο σεισμός έγινε εξαιρετικά αισθητός στην πρωτεύουσα, διευκρινίζοντας ότι διήρκεσε «30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο» και προσθέτοντας «νόμιζα πως το σπίτι μου θα κατέρρεε. Τώρα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με κόσμο. Γίνονται μετασεισμοί και παραμένουμε έξω από τα σπίτια μας».

Νοσοκομείο στην Άμπρα εκκενώθηκε καθώς μέρος του κατέρρευσε εξαιτίας του σεισμού, αλλά χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Λάβαμε πληροφορίες πως σπίτια υπέστησαν ζημιές. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε αναφορές για απώλειες», είπε η Ρόβλιν Βιγιαμόρ, η δήμαρχος της Λανγκανγκίλανγκ, στην επαρχία Άμπρα.

«Το επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται στην Άμπρα και στις γειτονικές επαρχίες. Ήταν μεγάλος σεισμός. Αναμένουμε ισχυρούς μετασεισμούς», τόνισε ο Ρενάτο Σολίντουμ, ο διευθυντής της υπηρεσίας σεισμολογίας των Φιλιππίνων, στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM.

Το αρχιπέλαγος πλήττεται συχνά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις, καθώς βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Καύσωνας με μπόρες και καταιγίδες την Τετάρτη

Champions League - Ολυμπιακός: μονόδρομος η νίκη επί της Μακάμπι Χάιφα

Missing Alert: που βρέθηκε ο 13χρονος αγνοούμενος