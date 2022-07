Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη: δεν θα πει ο Τσίπρας πότε θα κάνει PCR test, o γιατρός θα το πει (βίντεο)

Τι αναφέρει η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για την παρουσία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο Προεδρικό Μέγαρο, χωρίς μάσκα. Τι λέει για τα εμβόλια για τον Covid-19 και την μάσκα σε τουριστικά θέρετρα.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε η Ματίνα Παγώνη, σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού.

Όπως είπε η Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), «βλέπουμε στα νησιά την νεολαία, τα παιδιά να διασκεδάζουν μετά από δύο χρόνια πανδημίας και αυτό είναι φυσιολογικό. Στα σοκάκια όμως, εκεί όπου υπάρχει συνωστισμός και πολύς κόσμος, πρέπει να βάζουμε την μάσκα μας».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να πρέπει να επιβληθεί υποχρεωτική χρήση μάσκας, η κ. Παγώνη ήταν αρνητική, λέγοντας «το υποχρεωτικό στην Ελλάδα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Έχουν γίνει οι συστάσεις που πρέπει και ο καθένας ξέρει που θα βάλει την μάσκα του».

Σχετικά με την έξαρση στα κρούσματα και τους λόγους για τους οποίους νοσούν ακόμη και άνθρωποι που τηρούν τα μέτρα προστασίας, η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ είπε ότι «πολλοί νοσούν χωρίς να το καταλάβουν είτε γιατί δεν χρησιμοποιείται σωστά η μάσκα -πρέπει να είναι αποστειρωμένη, να χρησιμοποιείται αντισηπτικό όταν την βάζεις και την βγάζεις- είτε διότι δεν τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς άνθρωποι που είχαν να συναντηθούν δύο χρόνια, όταν συναντιούνται τώρα το καλοκαίρι, όταν συναντιούνται αγκαλιάζονται και έχουν πολύ στενή επαφή», ενώ ο ιός είναι παρών και καραδοκεί.

Χαρακτήρισε λανθασμένη την σκέψη ή και πρακτική ορισμένων να θεωρούν ότι αν νοσήσουν από covid-19 θα «ξεμπερδέψουν», αναφέροντας χαρακτηριστικά «Πολλοί λένε «ας νοσήσω για να “ησυχάσω”», όμως δεν είναι έτσι, το 30% των ασθενών έχει long-covid και οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές».

«Από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν μέτρα, από τον Σεπτέμβρη υπάρχουν οι εμβολιασμοί. Πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα για να εμβολιαστούν όσοι έχουνε μειωμένα ή καθόλου αντισώματα για να προστατευθούν», ανέφερε η Ματίνα Παγώνη.

Ερωτηθείσα για την κόντρα για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο, λίγα 24ώρα αφότου νόσησε με κορονοϊό για δεύτερη φορά, η κ. Παγώνη είπε πως όποιος νοσεί δεν κάνει PCR test όποτε κρίνει ο ίδιος, τονίζοντας πως «δεν θα πει ο κ. Τσίπρας πότε θα γίνει το δεύτερο PCR test, ο γιατρός του θα το πει. Λέμε ότι στις πέντε ημέρες μετά το πρώτο, πρέπει να γίνει το δεύτερο PCR test, εδώ ακούω ότι έγινε την δεύτερη ημέρα από τον κ. Τσίπρα».

Η κ. Παγώνη είπε ακόμη πως σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να φοράει προστατευτική μάσκα, όπως προβλέπεται στις συστάσεις του ΕΟΔΥ να κάνουν όσοι νοσήσουν με κορονοϊό για πέντε ημέρες αφότου βγει αρνητικό το δεύτερο PCR test στο οποίο θα υποβληθούν.

