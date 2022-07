Αθλητικά

Ρονάλντο: Ζήτησε από την Γιουνάιτεντ να ανανεώσει, αλλά να... παίξει αλλού

Το μέλλον του Πορτογάλου άσου συνεχίζει να είναι μια από τις σαπουνόπερες στο εφετινό μεταγραφικό παζάρι.



Το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να είναι μια από τις σαπουνόπερες στο εφετινό μεταγραφικό παζάρι.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής επέστρεψε στις προπονήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Τρίτη (26/7) μετά από τρεις εβδομάδες απουσίας για «προσωπικούς λόγους» και, κατά την επιστροφή του, συνοδευόταν από τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες.

Οι δύο άνδρες είχαν συνάντηση με αξιωματούχους των «Κόκκινων Διαβόλων» και τον τεχνικό τους, Έρικ τεν Χαγκ, για να μεταφέρουν την ιδέα της αποχώρησης του CR7 από τον αγγλικό σύλλογο.

Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του Deportes COPE, Χάβι Γκόμεθ, σε αυτή τη συνάντηση, ο Μέντες ζήτησε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ανανεώσει τη συνεργασία με τον Ρονάλντο και, ως αντάλλαγμα, να τον αφήσει να φύγει αυτή την αγωνιστική περίοδο ως δανεικός, αφού επιθυμία του Πορτογάλου είναι να παίξει στο Champions League για τουλάχιστον μία ακόμη σεζόν.

Πλέον, ο ποδοσφαιριστής πρέπει να συνεχίσει να προπονείται με τους συμπαίκτες του αναζητώντας διέξοδο για να πείσει πείθει τη Μάντσεστερ να του επιτρέψει να φύγει φέτος. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Ατλέτικο Μαδρίτης συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση του Πορτογάλου άσου.

