Κοινωνία

Ελικόπτερο - Κωνσταντέλλος: οι “VIP επιβάτες” δεν θέλουν πάντα να ακολουθούν τους κανόνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως και γιατί συνέβη η τραγωδία με θύμα τον νεαρό Βρετανό. Τι αναφέρουν οι κανονισμοί. Πότε είχε συμβεί ανάλογο δυστύχημα στην Ελλάδα.

Για το δυστύχημα στα Σπάτα, με θύμα έναν νεαρό Βρετανό, ο οποίος διαμελίστηκε αφού χτυπήθηκε από στροφείο ελικοπτέρου, από το οποίο μόλις είχε αποβιβαστεί, μίλησε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, «το θέμα πέραν της αεροπορικής διερεύνησης που είναι σε εξέλιξη, έχει και μια αστυνομική επέκταση και ήδη έχουν γίνει αρκετές ενέργειες, για αυτήν την τραγωδία, που δεν είναι πρωτόγνωρη. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν καταγραφεί δύο τέτοια περιστατικά, ενώ είχαμε και στην Ελλάδα παλαιότερα, την δεκαετία του ’80, ένα δυστύχημα τέτοιο με ιδιωτικό ελικόπτερο».

Ο πολύπειρος και εν ενεργεία πιλότος και Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, εξήγησε πως τα εγχειρίδια και οι κανονισμοί προβλέπουν πως η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών από αεροπλάνα και πολύ περισσότερο από ελικόπτερα, πρέπει να γίνεται ενώ οι κινητήρες είναι κλειστοί και να έχει σταματήσει η περιστροφή των ελίκων. Προσέθεσε όμως πως «υπάρχει όμως και πρόβλεψη πως εφόσον υπάρχει προσωπικό συνοδείας και διαγράμμιση στην πίστα, μπορεί να γίνει επιβίβαση – αποβίβαση με τους κινητήρες σε λειτουργία».

Σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος στα Σπάτα και θύμα τον άτυχο 22χρονο Βρετανό, εκτίμησε πως όλα συνέβησαν καθώς «η μηχανή (σημ: του ελικοπτέρου) είχε σβήσει, δεν είχε όμως επιβραδυνθεί το στροφείο και επομένως η διαδικασία είναι παράνομη».

Ακόμη, επεσήμανε πως «οι πτήσεις οι ιδιωτικές και ειδικότερα των λεγόμενων “υψηλών προσώπων” έχουν και έναν δείκτη δυσκολίας, διότι οι επιβάτες δεν είναι πάντα όσο δεκτικοί είναι οι επιβάτες μιας εμπορικής πτήσης να ακολουθήσουν οδηγίες και κανονισμούς και υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση από το πλήρωμα ή τους συνοδούς εδάφους για να γίνει ότι πρέπει».

Ανέφερε πάντως ότι σίγουρα υπάρχει καταγραφή του δυστυχήματος από κάμερες ασφαλείας, καθώς «σε όλα τα πεδία προσγείωσης ελικοπτέρων υπάρχει κύκλωμα για το πότε κατεβαίνουν οι επιβαίνοντες σε ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να είναι κλειστή η μηχανή και να έχει σταματήσει η περιστροφή των ελίκων».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στην Ακρόπολη (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Γιος σκότωσε την μητέρα του

Φιλιππίνες: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ “ταρακούνησε” την χώρα (εικόνες)