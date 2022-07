Κοινωνία

Πανελλήνιες - Βάσεις εισαγωγής: Πότε θα ανακοινωθούν

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Πότε ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. Τι δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.



Εως την ερχόμενη Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, έκανε γνωστό η υπουργός Παιδείας Νίκης Κεραμέως. «Τα τελικά αποτελέσματα για πρώτη φορά μετά από 59 χρόνια θα εκδοθούν στα τέλη του Ιουλίου, αντί για τα τέλη Αυγούστου», δήλωσε η υπουργός

«Με σεβασμό στην αγωνία του υποψηφίου και στην ανάγκη για βέλτιστο προγραμματισμό», συμπλήρωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, η Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Παιδείας υπενθύμισε πως οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τα αποτελέσματα και με sms στο κινητό τους, υπό την προϋπόθεση βέβαια πως έχουν εγγραφεί στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Επισήμανε τέλος πως «θα υπάρξει αύξηση στους εισαχθέντες στα δημόσια ΙΕΚ».

