Ολυμπιακός: Ο Λάιντερ στην Ελλάδα για τους “ερυθρόλευκους” (εικόνες)

Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Λάιντερ, μετά το deal με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι πρώτες δηλώσεις του παίκτη.



Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Ντορόν Λάιντνερ στον Ολυμπιακό. Ο 20χρονος Ισραηλινός αριστερός μπακ βρίσκεται στην Ελλάδα από σήμερα το πρωί.

Ο Λάιντερ αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Η πειραϊκή ΠΑΕ τα βρήκε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα δύο εκατ. ευρώ, συν 750.000 σε μπόνους. Ο Λάιντνερ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Χάποελ Τελ Αβίβ και από το καλοκαίρι του 2020 αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα. Σε αυτή τη διετία μετρά 57 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ.

«Είμαι πανευτυχής που θα αγωνιστώ σε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Θέλω να δώσω τα πάντα για να βοηθήσω τον σύλλογο και να κατακτήσω τίτλους», τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του.

