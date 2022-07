Κοινωνία

Γλύκας για Πισπιρίγκου: Όλα ανοιχτά στην δίκη, παρότι η κοινωνία “πιέζει” να μην βγει “αθώα”

Τι είπε για την κοινωνική πίεση και την επίδραση στην κρίση του δικαστηρίου, αλλά και τα στοιχεία στην δικογραφία που δίνουν “πατήματα” στην υπεράσπιση της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου.

«Πολύ δύσκολα το δικαστήριο θα πει την λέξη “αθώος”, με τα στοιχεία που υπάρχουν και την έκταση που έχει πάρει η υπόθεση», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο Γιάννης Γλύκας, αναφερόμενος στις εξελίξεις στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου και των δολοφονιών των τριών παιδιών της.

Όπως συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, «Μέχρι να δικαστεί είναι αθώα. Δυστυχώς, στην Ελλάδα επικρατεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Φανταστείτε το κλίμα αυτό όταν γίνεται η δίκη και κατά πόσον θα είναι ανεπηρέαστη η κρίση από τα εξωτερικά ερεθίσματα».

Ο κ. Γλύκας επεσήμανε ότι «στην δολοφονία με κεταμίνη δεν αναφέρεται στο πόρισμα ποιος την έδωσε, ενώ στην δίωξη για απόπειρα δολοφονίας δεν αποτυπώνεται στο κατηγορητήριο με ποιον τρόπο η Ρούλα Πισπιρίγκου προσπάθησε να δολοφονήσει το παιδί. Έστω και αν υπάρχει το επόμενο (σημ: εννοεί κατηγορητήριο για την δολοφονία με κεταμίνη) ή η έρευνα για τα άλλα παιδιά, εάν δεν υπάρχει με σαφήνεια ο τρόπος της απόπειρας δολοφονίας, αυτό δημιουργεί επιπλέον επιχειρήματα στην πλευρά της υπεράσπισης. Θεωρώ ότι όλα είναι ανοιχτά, με βάση τα στοιχεία που ακούω σχετικά με την δικογραφία».

«Αναμένεται το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, που μάλλον θα συμπέσει με την παράταση της προφυλάκισης. Εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος του έτους, θα προσδιοριστεί η δίκη σε ότι αφορά τον θάνατο της Τζωρτζίνας. Βέβαια, με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, λογικά θα έχουμε μια δεύτερη δίκη για τα άλλα δύο παιδιά. Αν η πρώτη δίκη έχει ολοκληρωθεί, σίγουρα το δεύτερο δικαστήριο θα ζητήσει τα πρακτικά της πρώτης, χωρίς βέβαια αυτό να επηρεάζει το αποτέλεσμα της δεύτερης δίκης», παρατήρησε ο δικηγόρος.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, σχετικά και με την απόπειρα δολοφονίας της Τζχωρτζίνας και το κατά πόσον και σε εκείνη την περίπτωση χορηγήθηκε κεταμίνη στο παιδί, επεσήμανε πως «Η κεταμίνη προκαλεί μια στέρηση οξυγόνου και μια μορφή ασφυξίας. Ο μηχανισμός θανάτου έχει να κάνει με στέρηση οξυγόνου. Υπάρχουν και άλλες ουσίες, δεν είναι μόνο η κεταμίνη, που προκαλούν στέρηση οξυγόνου στο παιδί, δεν είναι απαραίτητο η ασφυξία να έχει γίνει με αποκλεισμό των αεροφόρων οδών».

«Ο τοξικολογικός έλεγχος που έγινε την δεδομένη στιγμή μπορεί να μην ήταν ο ενδεδειγμένος την συγκεκριμένη στιγμή, να μην ήταν ενδελεχής ή να μην αναζητούσε τέτοιες ουσίες, με βάση όσα ξέρουμε. Εκ των υστέρων δεν μπορεί να γίνει έλεγχος για το εάν χορηγήθηκε κεταμίνη», προσέθεσε ο ιατροδικαστής.

