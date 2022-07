Οικονομία

“Phishing”: νέες "χρυσές" απάτες με θύματα τουριστικές επιχειρήσεις

Πως οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν ένα τουριστικό γραφείο και ένα κατάλυμα, αποσπώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Δύο νέες υποθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) με θύματα απάτης δύο γνωστούς επιχειρηματίες του τουρισμού αποτελούν από προχθές το απόγευμα αντικείμενο έρευνας των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου μετά την υποβολή σχετικών μηνύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, την 25η Ιουλίου 2022 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από έναν ημεδαπό επιχειρηματία, δικαιούχο λογαριασμού της AlphaBank ότι την 11.10 ώρα της ίδιας ημέρας δέχτηκε κλήση από κινητό τηλέφωνο ελληνικού παρόχου και από άγνωστο άτομο, προκειμένου να κάνει κράτηση για την οικογένειά του για μια θαλάσσια εκδρομή αξίας 400 ευρώ.

Του απέστειλε στο κινητό ένα μήνυμα που περιείχε τον υπερσύνδεσμο «https:/alphabank69.qodaddysites.com» τον οποίο έπρεπε να ακολουθήσει για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Ο επιχειρηματίας συνδέθηκε στον σύνδεσμο και εισήγαγε τους κωδικούς της ηλεκτρονικής του τραπεζικής, σε περιβάλλον παρόμοιο με αυτό της τράπεζας.

Ο δράστης απέκτησε πρόσβαση στους λογαριασμούς του και πραγματοποίησε δύο μεταφορές αξίας 4.999 και 1.000 ευρώ προς λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με δικαιούχο «MICHAEL HOSPITAL ΕΤΕ»

Στην δεύτερη υπόθεση που ερευνάται θύμα είναι ένας ημεδαπός ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου που υπέστη ζημία ύψους 13.500 ευρώ.

Την 25η Ιουλίου 2022 δέχτηκε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της επιχείρησής του από άγνωστο άνδρα ο οποίος του συστήθηκε ως λογιστής και με το πρόσχημα ότι θα του μετέφερε το χρηματικό ποσό των 230 ευρώ του ζήτησε να συνδεθεί στο alphaweb banking της εταιρίας του προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του εν λόγω χρηματικού ποσού.

Ο άγνωστος δράστης εκμαίευσε το username και το password του θύματος και μετέφερε 13.500 ευρώ στον λογαριασμό μιας ημεδαπής.