Μουντιάλ 2022: Απαγόρευση του αλκοόλ στα καταλύματα των αποστολών

Η FIFA ανακοίνωσε ότι οι τα μέλη των αποστολών των 32 ομάδων, που θα λάβουν μέρος στον Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και θα φιλοξενηθούν σε παλάτια και πολυτελή ξενοδοχεία, δεν θα έχουν πρόσβαση σε χρήση αλκοόλ.

Ολες οι αποστολές, θα φιλοξενηθούν σε παλάτια, θέρετρα και πολυτελή ξενοδοχεία, όπου δεν θα επιτρέπεται το αλκοόλ, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι θα παραμείνουν στα καταλύμματα που θα επιλέξουν, καθ' όλην την διάρκεια της παραμονής τους στο κρατίδιο του Κόλπου.

Ενδεικτικό της πολυτέλειας, που υπάρχει στο Κατάρ και που θα... απολαύσουν τα μέλη των 32 αποστολών, είναι το γεγονός, ότι οι Γάλλοι παγκόσμιοι πρωταθλητές, θα καταλύσουν στο θέρετρο «al Messila», κοντά στην Ντόχα, όπου οι βίλες κοστίζουν περισσότερα από 2.500 δολάρια την βραδιά.

