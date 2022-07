Πολιτική

Τσαβούσογλου: H Ελλάδα να μην μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα

Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ κατά της Ελλάδας. Τι είπε για τις συνομιλίες της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για τα F-16.



Νέες επίθεση κατά της Ελλάδας πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επέκρινε την Ελλάδα για το ζήτημα των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει λόγο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Παράλληλα, ο κ. Τσαβούσογλου εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 «πηγαίνουν καλά».



Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι «η αρνητική ατμόσφαιρα που είχε παρατηρηθεί στο Κογκρέσο τα τελευταία χρόνια έχει εξαφανιστεί».



Την Κυριακή, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάννης, καθώς και για καταπάτηση των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας, την οποία αποκάλεσε «τουρκική».



Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι στις 9 Αυγούστου θα αποπλεύσει από το λιμάνι της Μερσίνης το τουρκικό γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν». Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, είπε χθες ότι το γεωτρύπανο θα κάνει γεωτρήσεις «εντός των τουρκικών θαλασσίων περιοχών ευθύνης». Την περιοχή των ερευνών θα ανακοινώσει την ημέρα απόπλου του πλοίου από τη Μερσίνη ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

