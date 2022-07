Οικονομία

“Τουρισμός για όλους”: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα – Δείτε αν κληρωθήκατε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα τον Τουρισμός για Όλους 2022 για το voucher των 150 ευρώ.



Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους 2022" για το voucher των 150 ευρώ.

Η νέα κλήρωση για το πρόγραμμα θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι επιπλέον 200.000 αιτούντες του προγράμματος για φθηνές διακοπές.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ πατώντας είσοδος στην εφαρμογή

Όσοι έκαναν αίτηση μπορούν να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet στο vouchers.gov.gr όπου δίπλα από την κατάσταση της αίτησης θα γράφει είτε κληρωθείσα, που σημαίνει ότι έχετε κληρωθεί και δικαιούστε το voucher των 150 ευρώ είτε μη κληρωθείσα που σημαίνει πως δεν κληρωθήκατε άρα δεν είστε δικαιούχοι.

Με το νέο «Τουρισμός για Όλους» οι δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μία άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία αναβαθμισμένη εκδοχή του ομώνυμου προγράμματος των προηγούμενων ετών, καθώς για πρώτη φορά προσφέρεται:

Αυξημένη επιδότηση 150 ευρώ ανά δικαιούχο (από 120 ευρώ που ήταν πέρυσι)

Ειδική πρόβλεψη για υψηλότερη επιδότηση 200 ευρώ για ΑμεΑ με αναπηρία άνω του 67%

Ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του e-voucher σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.α.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες

Εξαργύρωση του e-voucher εφάπαξ ή σε δόσεις μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, ώστε υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.