Air Τractors: Σε ποιες φωτιές επιχείρησαν τα νέα αεροσκάφη

Τα Air Τractors είναι σε επιφυλακή για άμεση επέμβαση σε περίπτωση που χρειατεί. Στοιχεία για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του νέου «όπλου» της Πυροσβεστικής.



Σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επιπέδου 4 στην Αττική, Βοιωτία, τη νότια και την κεντρική Εύβοια. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται σε εναέρια περιπολία Air Tractors και Canadair.

Με τις περιπολίες αυτές, ειδικά με τους Air Tractors, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, επιτυγχάνεται η άμεση προσβολή των πυρκαγιών ώστε να προλαβαίνουν οι δυνάμεις να τις περιορίζουν πριν εξαπλωθούν. Τα νέα αεροσκάφη που εξασφάλισε για φέτος η Ελλάδα είναι ευέλικτα, γρήγορης ανταπόκρισης, με μεγάλη διάρκεια πτήσεων (έως και 3,5 ώρες) και δυνατότητα μεταφοράς 3 τόνων νερού. Με τα χαρακτηριστικά αυτά, μόλις δουν πυρκαγιά επεμβαίνουν αμέσως, όπως συνέβη στο Πόρτο Γερμενό πριν λίγες ημέρες, στη Μάνδρα χθες κα

Επισημαίνεται ότι, οι Air Tractors βρισκόταν σε εναέρια περιπολία και επενέβησαν άμεσα:

Στις 5 Ιουλίου στο Πόρτο Γερμενό (η πυρκαγιά ελέγχθηκε σε 5 ώρες) και σώθηκε το δάσος και το χωριό.

Στις 17 Ιουλίου στη Δριοπη Τριζοινας, η πυρκαγιά ελέγχθηκε σε 3 ώρες.

Στις 18 Ιουλίου στη Βιομηχανική Ζώνη Κορωπίου, η πυρκαγιά ελέγχθηκε άμεσα.

Στις 19 Ιουλίου στην Πεντέλη, πετούσαν σε κοντινή απόσταση. Στη συνέχεια όταν σταμάτησαν να πετούν δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν αποτελεσματικά ούτε τα Canadair (113 χλμ. βόρειος άνεμος).

Στις 20 Ιουλίου στη Βενιζα Μεγαρων, στις 26 Ιουλίου στο Χαϊδάρι και στη Μάνδρα Αττικής.

Συνολικά οι Τractors από την έναρξη της αντιπυρικής έχουν πετάξει 1.097 ώρες πτήσεων περιπολίας και επιχειρήσεων κατάσβεσης και έχουν κάνει 2.454 ρίψεις νερού.

Όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν παρουσιάσει βλάβες και καθηλώσεις. Είναι πολύ γρήγοροι στις διαδικασίες απογείωσης, στην πλεύση προς το πεδίο και στην υδροληψία, για αυτό εξάλλου φτάνουν πρώτοι στη πυρκαγιά. Υπενθυμίζεται ότι μεταφέρουν 3.2 τόνους νερού και αφρού. Τα PZL μεταφέρουν 2 τόνους και τα CL215 4 τόνους.

