Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα σε παιδιά: δύο νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόλις δύο ετών είναι το ένα απο τα παιδιά που διαγνώστηκαν με οξεία ηπατίτιδα τιις τελευταίες ημέρες στην χώρα μας. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους. Πόσα ειναι συνολικά τα κρούσματα.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

"Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί 1010 περιστατικά οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά, σε 35 χώρες του κόσμου.

Στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί 484 περιστατικά, εκ των οποίων τα 272 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται σταθερή μείωση των περιστατικών διεθνώς.

Στη χώρα μας, στο διάστημα των τελευταίων είκοσι ημερών έχουν εντοπιστεί 2 νέα περιστατικά παιδιών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια του «πιθανού κρούσματος» οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το πρώτο περιστατικό αφορά ένα παιδί δύο (2) ετών που παρουσίασε πυρετό και γαστρεντερικά συμπτώματα και το άλλο περιστατικό παιδί δεκατριών (13) ετών με πυρετό και εξάνθημα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν αυξημένες τρανσαμινάσες >500 IU/ml, χωρίς να τεκμηριώνεται λοίμωξη ή άλλη αιτία που να δικαιολογεί την αύξηση αυτή.

α παιδιά νοσηλεύτηκαν, βελτιώθηκαν και εξήλθαν από το νοσοκομείο σε άριστη κατάσταση.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 14 περιστατικά, τα οποία πληρούν τα κριτήρια του «πιθανού κρούσματος» οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά".

Η Ελλάδα θρηνεί ήδη για τον θάνατο ενός παιδιού μόλις 13 μηνών, λόγω ηπατικής ανεπάρκειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλύκας για Πισπιρίγκου: Όλα ανοιχτά στην δίκη, παρότι η κοινωνία “πιέζει” να μην βγει “αθώα”

Ελικόπτερο - Κωνσταντέλλος: οι “VIP επιβάτες” δεν θέλουν πάντα να ακολουθούν τους κανόνες