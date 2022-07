Πολιτισμός

Πόλεμος στην Ουκρανία - ΕΕΣ: Αναχώρησε η νέα ανθρωπιστική αποστολή (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέλνει 35 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας που συνέλεξε το Υφυπουργείο Αθλητισμού στους αμάχους της Ουκρανίας.



Το πρωί της Τετάρτης (27/7) αναχώρησαν από τις Κεντρικές Αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τρία φορτηγά του Ε.Ε.Σ με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 35 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες. Στην εκκίνηση της ανθρωπιστικής αποστολής παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Το εν λόγω ανθρωπιστικό υλικό συλλέχθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υφυπουργείου Αθλητισμού με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την κοινή τους έκκληση για συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας (23/6), η οποία έτυχε ευρείας αποδοχής στην αθλητική οικογένεια της χώρας, συγκεντρώνοντας περίπου 35 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη πρώτης ανάγκης, εμφιαλωμένα νερά κ.α.) στις αθλητικές εγκαταστάσεις που εποπτεύονται από τη ΓΓΑ, σε όλη την Ελλάδα.

Το κομβόι του Ε.Ε.Σ. θα παραδώσει το πολύτιμο φορτίο του στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, στις κεντρικές αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού.

