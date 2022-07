Κοινωνία

Αχαρνές: Χειροπέδες σε διακινητές ναρκωτικών (εικόνες)

Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πώς έπεσαν στα "δίχτυα" των Αρχών.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 26-7-2022 στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο ημεδαποί ( 29χρονος άνδρας και 54χρονη γυναίκα) για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στην περιοχή των Αχαρνών, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., σε οικία στις Αχαρνές κατελήφθησαν να κατέχουν με σκοπό την διακίνηση:

-496- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

-25,6- γραμμ. κοκαΐνης

-119- φυσίγγια

-4- γεμιστήρες

-2- κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

