Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα

Τα επιδόματα που πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή.

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή την Παρασκευή 29 Ιουλίου, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 734.017 - 174.635.586 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 288.004 - 34.640.714 ευρώ

Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 780 - 247.150 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 224.042 - 46.637.627 ευρώ

Αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι 174.264 - 72.739.415 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.100 - 214.895 ευρώ

Επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων: Δικαιούχοι 35.066 - 11.965.462 ευρώ

Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: Δικαιούχοι 162 - 128.864 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 10.940 - 11.000.000 ευρώ

Κόκκινα δάνεια - συνεισφορά Δημοσίου: Δικαιούχοι 2.675 - 177.642 ευρώ

Πρόγραμμα Γέφυρα - συνεισφορά Δημοσίου: Δικαιούχοι 1.808 - 326.320 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 5 - 5.000 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 450 - 226.054 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.478.313 - Σύνολο καταβολών:352.815.120 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία: https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/plirofories/

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: https://opeka.gr/elachisto-engyimeno-eisodima-kea/plirofories/

Επίδομα Στέγασης: https://opeka.gr/stegasi-proti-katoikia/epidoma-stegasis/

Επίδομα Γέννησης: https://opeka.gr/epidoma-gennisis/

Επίδομα Αναδοχής: https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-anadochis/

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων: https://opeka.gr/anasfalistoi-yperilikes/plirofories/

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: https://opeka.gr/stegasi-proti-katoikia/epidoma-stegastikis-syndromis-gia-tous-anasfalistous-yperilikes/

Επίδομα Παιδιού (Σημείωση: τον μήνα Ιούνιο δεν καταβάλλεται Επίδομα Παιδιού): https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/