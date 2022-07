Κοινωνία

Αττική: Άνδρας συνελήφθη για υπεξαίρεση “μαμούθ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση. Τι ποσό υπεξαίρεσε.

Συνελήφθη στην Αττική άνδρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για το αδίκημα της υπεξαίρεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας



"Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 25-7-2022, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης έξι (6) ετών, για το αδίκημα της υπεξαίρεσης.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω συλληφθείς εκμεταλλευόμενος την επαγγελματική του ιδιότητα, υπεξαίρεσε χρηματικό ποσό, που του είχαν εμπιστευθεί τρίτα πρόσωπα, το οποίο υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

Ειδήσεις σήμερα:

Ηπατίτιδα σε παιδιά: δύο νέα κρούσματα στην Ελλάδα

“Abdulhamid Han” - Ντονμέζ: Ο Ερντογάν θα ανακοινώσει την περιοχή γεωτρήσεων

ΕΛΑΣ - Τσαπατάκης: Μήνυμα για τον σεβασμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία (βίντεο)