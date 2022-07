Πολιτική

Μητσοτάκης - Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν υπέγραψαν συμφωνίες ύψους 4 δις - Ποιες είναι

Όσα συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον πρίγκιπα διάδοχο που επισκέφθηκε την Αθήνα.

Συμφωνίες σχεδόν 4 δισ. ευρώ για την ενέργεια και την ανάπτυξη υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος μεταφοράς δεδομένων υπεγράφησαν κατά την επίσκεψη στη χώρα μας του πρίγκιπα διαδόχου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σάλμαν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ.

Επίσης υπεγράφησαν συνεργασίες στους τομείς των αερομεταφορών, των θαλάσσιων μεταφορών, της υδατοκαλλιέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, του πολιτισμού, των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων, των κατασκευών και της αμυντικής τεχνολογίας ενώ στο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε σήμερα η επιχειρηματική αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας που περιελάμβανε ανώτερα στελέχη από 59 εταιρείες τα οποία δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως: ενέργεια, κατασκευές, τουρισμός και logistics πραγματοποίησε 234 συναντήσεις business-to-business (B2B) με ελληνικές εταιρείες.

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Eπενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα, ο διάδοχος Σάλμαν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, συνοδευόταν από αντιπροσωπεία ανώτατων αξιωματούχων και υψηλόβαθμων στελεχών. Κορυφαίες ελληνικές και σαουδαραβικές επιχειρήσεις υπέγραψαν σειρά διμερών συμφωνιών στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των τροφίμων και των μεταφορών.

Όπως σημειώνεται, η διήμερη επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου αποδεικνύει την ολοένα στενότερη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και κοινές πρωτοβουλίες στους τομείς των επενδύσεων, της άμυνας και του πολιτισμού και πραγματοποιήθηκε μετά από την επίσημη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας πέρυσι και τη συνάντηση της 5ης Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας που έλαβε χώρα στην Αθήνα, στα τέλη Μαΐου 2022.

Οι συμφωνίες

Μεταξύ των συμφωνιών είναι η ίδρυση κοινής επιχείρησης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (3,75 δισεκατομμύρια SAR) για την ανάπτυξη ενός υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος μεταφοράς δεδομένων που θα συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, το λεγόμενο East to Med data Corridor (έργο EMC). Το έργο θα εδραιώσει τη θέση της Ελλάδας ως τηλεπικοινωνιακής πύλης προς την Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να οικοδομήσει την ψηφιακή της οικονομία. Μια άλλη πολύ σημαντική συμφωνία, ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (10 δισεκατομμύρια SAR), αφορά τον κλάδο της ενέργειας και καλύπτει τόσο τις συμβατικές όσο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συμφωνία θα συσχετίσει την τεχνογνωσία της Σαουδικής Αραβίας στον ενεργειακό τομέα με το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή.

Οι υπόλοιπες συμφωνίες, οι οποίες υπεγράφησαν στις 27 Ιουλίου 2022 στο Greece - Saudi Business Meeting που συνδιοργάνωσε το υπουργείο Εξωτερικών και η Ελληνική Εταιρεία Eπενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), περιλαμβάνουν διμερείς επιχειρηματικές συνεργασίες στους τομείς των αερομεταφορών, των θαλάσσιων μεταφορών, της υδατοκαλλιέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, του πολιτισμού, των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων, των κατασκευών και της αμυντικής τεχνολογίας. Οι συμφωνίες έπονται του ελληνοσαουδικού επιχειρηματικού φόρουμ υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε από τις 29 έως τις 31 Μαΐου στην Αθήνα. Η επιχειρηματική αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας στο φόρουμ περιελάμβανε ανώτερα στελέχη από 59 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως: ενέργεια, κατασκευές, τουρισμός και logistics και οποίοι πραγματοποίησαν 234 συναντήσεις business-to-business (B2B) με ελληνικές εταιρείες.

Δηλώσεις

Ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, τόνισε ότι η χώρα μας διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή του Κόλπου και συγκεκριμένα με την Σαουδική Αραβία, με την οποία μοιραζόμαστε τις ίδιες γεωπολιτικές προκλήσεις. Ο κ. Φραγκογιάννης συνέχισε λέγοντας: «Οι διαδοχικές επισκέψεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία και η ανάπτυξη επαφών με τον διάδοχο πρίγκηπα, οδήγησαν στην εδραίωση των ισχυρών δεσμών μας όπως πιστοποιείται και από τη στρατηγική εταιρική σχέση που εγκαινιάζεται μεταξύ των δύο χωρών με την υπογραφή εξαιρετικά σημαντικών διακρατικών αλλά και επιχειρηματικών συμφωνιών».

Ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής, επικεντρώθηκε στην εντυπωσιακή πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην συνεργασία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ελλάδας και επεσήμανε ότι «Από την ενεργειακή έως την επισιτιστική ασφάλεια, από τις θαλάσσιες μεταφορές έως την τεχνολογία, υπάρχουν πολλοί τομείς όπου οι ελληνικές και οι σαουδαραβικές επιχειρήσεις μπορούν να συνεργασθούν. Το 75% των ξένων επενδυτών πιστεύει ότι οι επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας θα συνεχίσουν να βελτιώνονται τα επόμενα τρία χρόνια, άποψη που τοποθετεί την Ελλάδα πρώτη μεταξύ των ευρωπαϊκών επενδυτικών προορισμών».

