Ολλανδία: Νέα σύλληψη υπόπτου για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Πέτερ Ντε Βρις

Μια ακόμα σύλληψη ενός υπόπτου για την δολοφονία του δημοσιογράφου Πέτερ Ντε Βρις ανακοίνωσαν σήμερα (27.07.2022) οι εισαγγελείς της.

Ο 27χρονος ύποπτος συνελήφθη στη νότια πόλη Χέλμοντ και το όνομά του δεν δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι εισαγγελείς της Ολλανδίας είπαν ότι η εμπλοκή του στη δολοφονία του δημοσιογράφου Πέτερ Ντε Βρις θεωρείται «έμμεση».

«Η αστυνομία και οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι ο άνδρας ήταν μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης που εκτελούσε βίαιες πράξεις έναντι αμοιβής», σημειώνεται στην ανακοίνωσή τους.

Ο Ντε Βρις, που ειδικευόταν σε ποινικές υποθέσεις, πυροβολήθηκε και έχασε την ζωή του, τον περασμένο Ιούλιο σε έναν πολυσύχναστο δρόμο του Άμστερνταμ προκαλώντας αγανάκτηση στην Ολλανδία.

Η κρατική εισαγγελία εξακολουθεί να ερευνά άλλους που εμπλέκονται στη δολοφονία του δημοσιογράφου, και ποιος μπορεί να την σχεδίασε. Η ετυμηγορία στη δίκη δύο ανδρών που συνελήφθησαν λίγο μετά τη δολοφονία καθυστέρησε, με τους δικαστές να αποφασίζουν να ανοίξει ξανά η υπόθεση αλλά μετά τη σύλληψη επιπλέον υπόπτων.

Στις 4 Ιουλίου, η αστυνομία συνέλαβε έναν Πολωνό ο οποίος θεωρείται ότι βοήθησε στην οργάνωση της δολοφονίας στην Ολλανδία.

Στις 5 Ιουλίου, μία μέρα μετά, η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στην Ισπανία και έναν ακόμη στο νησί Κουρασάο, της Καραϊβικής ως ύποπτο εμπλοκής στη δολοφονία.

Οι έξι ύποπτοι παραμένουν υπό κράτηση ενώ, από τους δύο υπόπτους που δικάζονται, ο ένας, που κατηγορείται ότι οδηγούσε ένα όχημα για την διαφυγή των δραστών, έχει αρνηθεί οποιοδήποτε αδίκημα και ο άλλος, που κατηγορείται για τη δολοφονία, έχει επικαλεστεί το δικαίωμά του μην ομιλεί. Οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει ισόβια κάθειρξη και για τους δύο.

