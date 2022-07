Γαλλία: Φωτιά στην Αρντές – Εκκενώθηκε χωριό και εργοστάσια (εικόνες)

Η δασική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα και έκαψε 7500 στρέμματα σε διάστημα λίγων ωρών.

Μαίνεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα κατά μήκος του ποταμού Αρντές στη νοτιοδυτική Γαλλία, κάνοντας στάχτη 7.500 στρέμματα σε διάστημα λίγων ωρών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που έδωσαν εντολή για προληπτικές εκκενώσεις.

Ειδικότερα, έχουν εκκενωθεί δύο εργοστάσια κοντά στην κοινότητα Λαβιλντιέ, παρακείμενες κατασκηνώσεις και ένα καταφύγιο ζώων. Νωρίς το απόγευμα δόθηκε εντολή για την εκκένωση της κοινότητας Βογκ.

«Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μεταξύ 8:30 και 8:45 και εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM ο δήμαρχος του Λαβιλντιέ.

?? Forest fires were raging in southern France and the Czech Republic, where firefighters are deployed to contain the wildfires. pic.twitter.com/odEWKgFmcC