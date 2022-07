Υγεία - Περιβάλλον

Πέθανε ο Τζέιμς Λάβλοκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο «προφήτης» της κλιματικής κρίσης, Τζέιμς Λάβλοκ. Τι είχε πει για το μέλλον του πλανήτη.

Ο βρετανός επιστήμονας Τζέιμς Λάβλοκ, ο οποίος έγινε διάσημος για την προειδοποίηση που απηύθυνε για την κλιματική κρίση, θεμελιωτής της «Θεωρίας της Γαίας» που παρουσιάζει τη Γη ως έναν ζωντανό οργανισμό ικανό να αυτορυθμίζεται, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

«Ο Τζέιμς Λάβλοκ απεβίωσε χθες Τρίτη στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, ανήμερα των 103ων γενεθλίων του», έγινε γνωστό από την οικογένεια του εκλιπόντος. «Ήταν παγκοσμίως γνωστός ως πρωτοπόρος, προφήτης της κλιματικής κρίσης και θεμελιωτής της Θεωρίας της Γαίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της οικογένειας.

Παρουσιάζοντας τον εαυτό του καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως «ανεξάρτητο επιστήμονα», ο Λάβλοκ είχε προκαλέσει προστριβές με συναδέλφους του αναφορικά με το αποκαλυπτικό όραμά του για την κλιματική κρίση.

«Είναι πλέον αργά, πολύ αργά, για να σώσουμε τον πλανήτη όπως τον ξέρουμε», είχε τονίσει στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) το 2009, λίγους μήνες πριν από τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το Κλίμα (COP15) που απέβη άκαρπη. «Προετοιμαστείτε για τεράστιες ανθρώπινες απώλειες» είχε διαμηνύσει, ένας από τους ελάχιστους επιστήμονες εκείνη την εποχή που προέβλεπαν το ζοφερό μέλλον.

Γεννημένος το 1919, ο Λάβλοκ μεγάλωσε στο νότιο Λονδίνο και εργάστηκε επί 20 χρόνια στο βρετανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας. Προσελήφθη από τη NASA στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και μετακόμισε στην Καλιφόρνια για να απασχοληθεί στην έρευνα για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στον πλανήτη Άρη.

Έγινε γνωστός για τη διατύπωση της «Θεωρίας της Γαίας» το 1970, παρουσιάζοντας τη Γη ως έναν ζωντανό οργανισμό ικανό να αυτορυθμιστεί. Εκείνη την εποχή, η θεωρία του είχε αμφισβητηθεί έντονα.

Η ιδιοφυία του τον έκανε τον «Φόρεστ Γκαμπ» της επιστήμης, έγραψε ο δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας Guardian Τζόναθαν Γουότς.

«Αναμφισβήτητα ήταν ο πιο σημαντικός ανεξάρτητος επιστήμονας του περασμένου αιώνα, ο Λάβλοκ ήταν δεκαετίες μπροστά από την εποχή του», σημειώνει το Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου.

Σχολιάζοντας την πανδημία Covid-19, ο Τζέιμς Λάβλοκ είχε πει τον Ιούνιο του 2020 στο AFP πως «σκοτώνει ιδιαίτερα τους συνομηλίκους μου – τους ηλικιωμένους – και ήδη είναι πάρα πολλοί (στον πλανήτη)» για να υπογραμμίσει στη συνέχεια πως «η κλιματική αλλαγή είναι πιο επικίνδυνη για τη ζωή στη Γη από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη ασθένεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Gov.gr Wallet: Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης ψηφιακά στο κινητό – Πώς θα κατεβάσετε την εφαρμογή

Πυροσβεστική: Βελτιωμένη η εικόνα στη Δαδιά, οριοθετημένη η αναζωπύρωση στη Λέσβο

Φραγκογιάννης στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα κόμβος προς την Ευρώπη για φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα (βίντεο)