Λαμία: Θρήνος για τον 22χρονο φοιτητή που πέθανε ξαφνικά ενώ έκανε διακοπές

Σαν κεραυνός έπεσε η είδηση στη Λαμία, ότι 22χρονος φοιτητής, γιος γνωστής ιατρού πέθανε ξαφνικά και ενώ βρισκόταν σε διακοπές. Τι ακριβώς συνέβη.

Πρόκειται για τον Θανάση Ζέρβα φοιτητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι γιός της παθολόγου Δέσποινας Κουντούρη και του αρχιτέκτονα Θανάση Ζέρβα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος νέος βρισκόταν με την παρέα του στην παραλία και την ώρα που βγήκε από τη θάλασσα, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Πιθανολογείται ότι ο θάνατός του προήλθε από ανακοπή, χωρίς ωστόσο να έχει κάποιο ιστορικό ή να αντιμετώπιζε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Λαμίας.

Ο Διευθυντής του 4ου Λυκείου Λαμίας Οδυσσέας Γκοτζαμάνης και οι καθηγητές-τριες του Θανάση μην μπορώντας να πιστέψουν αυτό που συνέβη, έστειλαν το παρακάτω συγκινητικό μήνυμα:

«Για τον Θανάση.

Στη σύντομη ζωή σου έλαμψες με το ήθος σου και φεύγεις ξαφνικά σαν αναλαμπή. Θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα σου, την ηρεμία σου, την ευγένειά σου. Το 4ο Λύκειο, οι καθηγήτριες, οι καθηγητές σου, σε αποχαιρετούμε με απέραντη θλίψη και την ελπίδα, ότι ο χρόνος θα μετριάσει τον πόνο της μητέρας, του πατέρα, της αδερφής σου».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας, μέλος του οποίου είναι και η μητέρα του αδικοχαμένου νέου, έστειλε το παρακάτω συλληπτήριο μήνυμα:

«Η Ιατρική οικογένεια της Φθιώτιδας, συντετριμμένη, ενημερώθηκε σήμερα για τον αδόκητο θάνατο του νεαρού φοιτητή, γιου της αγαπητής συναδέλφου Δέσποινας Κουντούρη – Ζέρβα, είδηση η οποία βυθίζει σε θλίψη το σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας, εκφράζοντας τις σκέψεις του συνόλου των συναδέλφων, μεταφέρει τα Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεαρού Θανάση Ζέρβα.

Η αγάπη και οι προσευχές όλων θα είναι δίπλα τους».

Ο Προέδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Θανάσης Λυκόπουλος, έγραψε στο λογαριασμό του στο ΦΒ:

«Θρηνούμε όλοι σήμερα μαζί με το Δημητρό και τη Δέσποινα .. Καλό παράδεισο στο Θανάση, κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια …»

πηγή: tvstar.gr, lamiareport.gr

