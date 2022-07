Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στη Χιλή

Ισχυρό χτύπημα του "Εγκέλαδου" στη Χιλή. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 (ώρα Ελλάδος) στη βόρεια Χιλή, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ESMC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 60 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της πόλης Καλάμα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 200 χιλιόμετρα

Descarga nuestra app LastQuake y recibe informacion sismica en tiempo real! Comparte tu experiencia y lee la de los demas: pic.twitter.com/EZQGe7F9IO

