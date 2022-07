Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μακάμπι Χάιφα: “Βαριά” ήττα και αποκλεισμός από τα προκριματικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην έδρα του με το “βαρύ” 4-0 από τη Μακάμπι Χάιφα στον αγώνα ρεβάνς στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε εντός έδρας αποκλεισμό από το Champions League, χάνοντας με το βαρύτατο 0-4 από την Μακάμπι Χάιφα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στον αγώνα ρεβάνς για το β΄ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, σε μια από τις βαρύτερες εντός έδρας ήττες της Ιστορίας του.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν σε κάκιστο βράδυ και παρότι είχαν το πλεονέκτημα έδρας και την ισοπαλία (1-1) στο Ισραήλ, γνώρισαν συντριβή από μια ομάδα που εμφανίστηκε σαφέστατα πιο έτοιμη, αγωνιστικά και ψυχολογικά, από τον αντίπαλό της.

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στον γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στις 4 και 11 Αυγούστου, ενώ η Μακάμπι Χάιφα θα παίξει για την είσοδο στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA με τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Οι Ισραηλινοί πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σερί, με τον Βατσλίκ να φέρει ευθύνη για την αντίδρασή του στην εκτέλεση και τον Ζινκερνάγκελ να είναι «ηθικός αυτουργός» του 0-1, έχοντας υποπέσει σε ένα αχρείαστο φάουλ εκτός περιοχής.

Αφού στο 12΄ ο Πολωνός διαιτητής δεν έδωσε καθαρό πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού σε κεφαλιά του Μασούρα και χέρι του Πλάνιτς, προϊόντος του χρόνου οι γηπεδούχοι άρχισαν να χάνουν την ψυχραιμία τους, να μην έχουν καθαρό μυαλό και αφού ακυρώθηκε γκολ του Μπουχαλάκη στο 25΄ (χέρι του σκόρερ) σπατάλησαν ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο χωρίς να απειλήσουν, καθώς η «έμπνευση» του Μαρτίνς με τριάδα Μπουχαλάκη, Μαντί Καμαρά και Κανέ στη μεσαία γραμμή αποδείχθηκε, επιεικώς, ατυχής.

Μάλιστα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Μακάμπι Χάιφα έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2, όταν ο Βατσλίκ απέκρουσε στο τετ α τετ με τον Νταβίντ.

Και αφού στο 60΄ ο Τικίνιο έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σουτάροντας από κοντά πάνω στα σώματα, στο επόμενο λεπτό ο Πιερό βγήκε στην πλάτη του Σισέ σε μια σέντρα από δεξιά και με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 0-2, ενώ στο 65΄ και σε πανομοιότυπη φάση ο θηριώδης Αϊτινός, στη σέντρα του Κορνού από αριστερά αυτή τη φορά, διασφάλισε την πρόκριση της ομάδας του, ξανά με κεφαλιά!

Το... κερασάκι στην πρόκριση της πρωταθλήτριας Ισραήλ έβαλε ο Φανί στο 87΄, ο οποίος απέναντι σε μια ομάδα που δεν υπήρχε στο γήπεδο μετά το 0-2 πήρε την μπάλα, προχώρησε ανενόχλητος και με σουτ εκτός περιοχής έγραψε το τελικό 0-4.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάνιελ Στεφάνσκι (Πολωνία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τικίνιο, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Κανέ - Αζίζα, Πλάνιτς, Μοχάμεντ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Βρσάλικο, Μανωλάς, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Κανέ (62΄ Κούντε), Μπουχαλάκης (46΄ Καρβάλιο), Μαντί Καμαρά (77΄ Εμβιλά), Ζινκερνάγκελ (62΄ Ελ Αραμπί), Μασούρας (69΄ Βαλμπουενά), Τικίνιο.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ (Μπαράκ Μπαχάρ): Κοέν, Κορνού (72΄ Μεναχέμ), Γκόλντμπεργκ, Πλάνιτς, Σούντγκρεν, Μοχάμεντ, Λαβί, Σερί (78΄ Ατζίλι), Νταβίντ (78΄ Φανί), Πιερό (86΄ Ρουκάβιτσα), Αζίζα (73΄ Αράντ).

