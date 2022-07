Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Σπόραρ υπέγραψε συμβόλαιο με τους “πράσινους”

Σε μια κίνηση ασυνήθιστη, ως προς τους χρόνους ανακοίνωσης, η ΠΑΕ ανακοίνωσε μεταμεσονύχτια την απόκτηση του παίκτη.

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Άντραζ Σπόραρ. Ο διεθνής Σλοβένος επιθετικός έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του στους "πράσινους" λίγο μετά τις 23:00 της Τετάρτης (27/7) και ο Παναθηναϊκός, σε μία... ασυνήθιστη ως προς την ώρα κίνηση, ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα την απόκτησή του έως το 2026.

Το "τριφύλλι" πλήρωσε 3,5 εκατ. ευρώ στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας για τον 28χρονο φορ, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του παίκτη θα είναι λίγο πάνω απ' το 1 εκατ. ευρώ, συν μπόνους συμμετοχών και στόχων.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση με μετεγγραφή από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Σλοβένου επιθετικού, Άντραζ Σπόραρ. Το συμβόλαιο του Σπόραρ με το Τριφύλλι έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2026.

Ο Άντραζ Σπόραρ γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1994 στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην Ιντερμπλοκ και στα 18 του ήταν ήδη παίκτης της Ολίμπια Λιουμπλιάνα. «Φορτώνοντας» διαρκώς γκολ τις αντίπαλες εστίες, τον Ιανουάριο του 2016 πήρε μεταγραφή στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Εκεί, αν και έπαιξε αρκετά ματς σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League, δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί και 1,5 χρόνο αργότερα δόθηκε δανεικός στη γερμανική Αρμίνια Μπίλεφελντ. Τελικά τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε στη σλοβάκικη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Ο Σπόραρ «πυροβόλησε» κατά ριπάς εκεί (29 γκολ τη σεζόν 2018-19 -πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος εκείνη την περίοδο- και 12 στο πρώτο μισό της σεζόν 2019-20) με αποτέλεσμα να τον αποκτήσει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τον Ιανουάριο του 2020.

Στην τέταρτη χώρα μακριά από την πατρίδα, στα «λιοντάρια» της Πορτογαλίας, ο Σπόραρ ξεκίνησε ιδανικά την πρώτη σεζόν με 6 γκολ σε 16 αγώνες, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στη δεύτερη σεζόν δεν ήταν μόνιμα βασικός με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός στη Μπράγκα τον Ιανουάριο του 2021 και να πανηγυρίσει το Κύπελλο.

Το καλοκαίρι του 2021 δόθηκε δανεικός στη Μίντλεσμπρο, με την οποία κατέγραψε 35 συμμετοχές και 8 γκολ στην Championship. Ο Σπόραρ είναι βασικό στέλεχος της εθνικής Σλοβενίας με 39 συμμετοχές και 5 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Άντραζ στον Παναθηναϊκό!».





