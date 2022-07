Αθλητικά

Στίβος: Ο Γκάρτσιος πήρε χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν (εικόνες)

Ο έφηβος αθλητής μας πέτυχε την καλύτερη επίδοση, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού Φεστιβάλ Νέων

Χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στον στίβο!

Ο Γιάννης Γκάρτσιος με 15.19 ανέβηκε στην κορυφή στον τελικό του τριπλούν στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων στη Σλοβακία.

Ο 16χρονος πρωταθλητής έκανε το καλύτερο άλμα στην πρώτη του προσπάθεια, αφήνοντας 53 ολόκληρα εκατοστά πίσω τον Κύπριο Ασντζιάν!

Είναι το πρώτο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στην διοργάνωση με τον Γκάρτσιο να πετυχαίνει την καλύτερη επίδοση της καριέρας του καθώς ταξίδεψε στη Σλοβακία με ατομικό ρεκόρ 14.98!

Η απονομή του μεταλλίου θα γίνει σήμερα.

Στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων, στην πόλη Μπάνσκα Μπίστριτσα, μετέχουν περίπου 2.300 αγόρια και κορίτσια από 14 έως 18 ετών, από 48 χώρες της Ευρώπης.

