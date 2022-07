Αθλητικά

Conference League - ΠΑΟΚ: Με Βιεϊρίνια η μάχη για την πρόκριση

Δύσκολη αποστολή στην Τούμπα έχουν οι παίκτες του “δικέφαλου του βορρά”, λόγω και του αποτελέσματος του πρώτου αγώνα.

Αντίστροφα για τη δεύτερη μάχη, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, απόψε στο γήπεδο της Τούμπας, με τη Λέφσκι Σόφιας, μετρά ο ΠΑΟΚ.

Στο παιχνίδι ο «Δικέφαλος» χρειάζεται νίκη με τρία γκολ διαφορά για να προκριθεί στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, μετά την ήττα (2-0) που υπέστη την περασμένη εβδομάδα από τη βουλγάρικη ομάδα στη βάση της.

Σημαντικό, σε σχέση με το πρώτο ματς, αποτελεί πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα μπορεί να έχει στα πλάνα του τον Αντρέ Βιεϊρίνια.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ συμμετείχε την Τετάρτη κανονικά στην προπόνηση που έκαναν οι «ασπρόμαυροι», μετά τις ενοχλήσεις που είχε το τελευταίο διάστημα, με συνέπεια να είναι παροπλισμένος αγωνιστικά και μπαίνει στα πλάνα του προπονητή του για το μεθαυριανό παιχνίδι.

Επίσης, στην προπόνηση, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, έτρεξε στο γήπεδο.

Οι Νέλσον Ολιβέιρα και Ομάρ Ελ Καντουρί ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.