Επιστρεπτέα Προκαταβολή: διπλή δόση και έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή τον Αύγουστο

Για ποιους δικαιούχους προβλέπεται η παράταση για την έκπτωση σε περίπτωση επιστροφής σε μία δόση όλου του ποσού, καθώς και η ευχέρεια να πληρωθεί και η πρώτη δόση τον Αύγουστο.

Έως και την 31η Αυγούστου θα μπορούν να πληρώσουν την πρώτη δόση (μαζί με τη δεύτερη δόση) οι δικαιούχοι όλων των κύκλων της «Επιστρεπτέας προκαταβολής», για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται μετά την 25η Ιουλίου.

Παράλληλα, με την έκδοση της σχετικής απόφασης από το υπουργείο Οικονομικών, θα προβλεφθεί ότι για τους δικαιούχους αυτούς παρατείνεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ενίσχυσης που έχει ληφθεί έως και την 31η Αυγούστου, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ενίσχυσης.

Υπενθυμίζεται ότι η έκπτωση 15% ισχύει μόνο για επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την 25η Ιουλίου και με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων των αποφάσεων.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις», ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ (myAADE) στην επιλογή «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές», καθώς και αναλυτική αποτύπωση σε ψηφιακό αρχείο των κύκλων ενίσχυσης για τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί βεβαίωση, από την πλατφόρμα myBusinessSupport.

Η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.

